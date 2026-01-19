Tiquetes desde $63.000 para viajar en 2026: aerolínea anuncia tarifas 'ultra low cost' en Colombia

La planificación de viajes para 2026 está cada vez más influenciada por el análisis del gasto y por decisiones menos impulsivas. Durante 2025 se consolidó una tendencia hacia elecciones más reflexivas, en las que los viajeros priorizan cuándo viajar, cuánto pagar y qué tipo de experiencia buscan. Este cambio de comportamiento está incidiendo directamente en la forma en que se estructuran las tarifas aéreas y en la relevancia del precio como factor decisivo.

RELACIONADO Aerolínea low cost anuncia que reanudará sus vuelos entre Bogotá y Caracas

De acuerdo con el artículo “From AI tools to wellness retreats: Five global travel trends for 2026”, los usuarios muestran una preferencia creciente por evitar temporadas de alta afluencia, evaluar con mayor detalle el componente económico del viaje y buscar un mejor equilibrio entre experiencia y presupuesto. Estas dinámicas, que se fortalecieron a lo largo de 2025, se proyectan como dominantes durante 2026.

Viajar menos congestionado también influye en el costo del vuelo

Uno de los patrones más claros es la reorganización de fechas para evitar destinos saturados. El estudio citado señala que el 68 % de los viajeros evita reservar si anticipa una alta concentración de visitantes, lo que refleja una mayor sensibilidad frente a la masificación turística. Esta conducta no solo impacta la experiencia en destino, sino que también incide en el precio final del tiquete.

En este contexto, Jetsmart Airlines informó tarifas desde $63.100 por trayecto en rutas nacionales y desde $628.700 en trayectos internacionales, con impuestos y tasas incluidos. El dato resulta relevante no solo por el precio, sino porque se alinea con una demanda que busca mayor control del gasto y alternativas de transporte aéreo más accesibles.

Tips y recomendaciones para volar más barato

A partir de este escenario, la aerolínea compartió una serie de orientaciones prácticas para organizar los desplazamientos durante 2026.

Entre ellas, destaca la importancia de elegir periodos de menor demanda, definir con claridad el tipo de experiencia que se busca y distribuir el presupuesto de forma equilibrada, especialmente ante el interés creciente por viajes enfocados en el bienestar.

Otro de los puntos clave es la optimización del presupuesto sin perder flexibilidad, a través de esquemas que permiten pagar únicamente por los servicios necesarios. Este enfoque cobra especial relevancia en recorridos cortos o de alta frecuencia, donde ajustar el costo a las necesidades reales del viaje se convierte en un factor determinante.