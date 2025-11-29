¿Cómo avanzan Avianca y JetSmart en la actualización de software de los Airbus A320?

La colombiana Avianca y la chilena JetSmart avanzan en el requerimiento que el fabricante europeo Airbus realizó en la tarde del viernes, 28 de noviembre, sobre 6.000 aviones de la flota A320.

De acuerdo con la compañía, un incidente técnico registrado en octubre, en el que el descenso de un avión en fase crucero provocó que los pasajeros de un vuelo Cancún – Newark resultaran heridos, "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo" en los A320.

La directiva de Airbus, tras un análisis exhaustivo, fue "detener inmediatamente los vuelos" para realizar una actualización a la computadora que controla los elevadores y alerones de la aeronave.

En Colombia, ningún avión de los modelos A319, A320 y A321 podrá alzar el vuelo después de las 7:00 de la noche del sábado (29 de noviembre) sin haber cumplido con este requisito.

Avianca fue la más afectada en el país:

En respuesta al llamado de Airbus, Avianca informó que el 70% de su flota pertenece a la familia de los A320 y, para reubicar a pasajeros afectados, canceló la compra de tiquetes hasta el 8 de diciembre, previendo afectaciones durante 10 días.

De otro lado, JetSmart indicó que “solo un número reducido” de sus aeronaves con operación en Colombia se vieron afectadas “por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad”.

Y la chilena Latam informó que, a pesar de que atiende sus vuelos en Colombia con modelos A320, la única afectación que registró el viernes fue la de un vuelo en la ruta San Andrés – Bogotá.

¿Cómo avanzan Avianca y JetSmart en la actualización de los Airbus A320?

En un comunicado de prensa, compartido sobre el mediodía de este sábado (29 de noviembre) Avianca dio a conocer que “hoy, el 51% de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días”.

Los pasajeros afectados serán reacomodados en vuelos de la aerolínea y sus aliados con asientos disponibles o podrán reprogramar su vuelo sin costo, durante los siguientes 180 días, o pedir la devolución de su dinero.

Mientras, JetSmart destacó “que el proceso de actualización técnica solicitado por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), en relación con la Directiva de Aeronavegabilidad emitida ayer, avanza según lo programado y cumpliendo plenamente con las directrices correspondientes” y, por tanto, sus operaciones en Colombia se mantienen normales, sin cambios en el itinerario.