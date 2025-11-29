CANAL RCN
Colombia

¿Cómo avanzan Avianca y JetSmart en la actualización de software de los Airbus A320?

Ningún Airbus A320 podrá alzar el vuelo en Colombia después de las 7:00 de la noche del 29 de noviembre, si no ha sido actualizado.

Foto: montaje realizado con imágenes de AFP, Airbus y Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de AFP, Airbus y Freepik

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
01:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La colombiana Avianca y la chilena JetSmart avanzan en el requerimiento que el fabricante europeo Airbus realizó en la tarde del viernes, 28 de noviembre, sobre 6.000 aviones de la flota A320.

De acuerdo con la compañía, un incidente técnico registrado en octubre, en el que el descenso de un avión en fase crucero provocó que los pasajeros de un vuelo Cancún – Newark resultaran heridos, "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo" en los A320.

El Dorado reporta afectaciones en vuelos este sábado por actualización de Airbus A320
RELACIONADO

El Dorado reporta afectaciones en vuelos este sábado por actualización de Airbus A320

La directiva de Airbus, tras un análisis exhaustivo, fue "detener inmediatamente los vuelos" para realizar una actualización a la computadora que controla los elevadores y alerones de la aeronave.

En Colombia, ningún avión de los modelos A319, A320 y A321 podrá alzar el vuelo después de las 7:00 de la noche del sábado (29 de noviembre) sin haber cumplido con este requisito.

Avianca fue la más afectada en el país:

En respuesta al llamado de Airbus, Avianca informó que el 70% de su flota pertenece a la familia de los A320 y, para reubicar a pasajeros afectados, canceló la compra de tiquetes hasta el 8 de diciembre, previendo afectaciones durante 10 días.

De otro lado, JetSmart indicó que “solo un número reducido” de sus aeronaves con operación en Colombia se vieron afectadas “por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad”.

Y la chilena Latam informó que, a pesar de que atiende sus vuelos en Colombia con modelos A320, la única afectación que registró el viernes fue la de un vuelo en la ruta San Andrés – Bogotá.

Esto es lo que debe hacer si le cancelan su vuelo por inmovilización de aviones A320
RELACIONADO

Esto es lo que debe hacer si le cancelan su vuelo por inmovilización de aviones A320

¿Cómo avanzan Avianca y JetSmart en la actualización de los Airbus A320?

En un comunicado de prensa, compartido sobre el mediodía de este sábado (29 de noviembre) Avianca dio a conocer que “hoy, el 51% de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días”.

Los pasajeros afectados serán reacomodados en vuelos de la aerolínea y sus aliados con asientos disponibles o podrán reprogramar su vuelo sin costo, durante los siguientes 180 días, o pedir la devolución de su dinero.

Mientras, JetSmart destacó “que el proceso de actualización técnica solicitado por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), en relación con la Directiva de Aeronavegabilidad emitida ayer, avanza según lo programado y cumpliendo plenamente con las directrices correspondientes” y, por tanto, sus operaciones en Colombia se mantienen normales, sin cambios en el itinerario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Volcanes

Elevan la alerta en volcán Puracé: de amarilla a naranja por incremento en su actividad

Policía Nacional

Vivienda en el sur de Bogotá producía hasta 50 kilos de marihuana en un mes con esta técnica

Aeropuerto El Dorado

El Dorado reporta afectaciones en vuelos este sábado por actualización de Airbus A320

Otras Noticias

Resultados lotería

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario

MiLoto volvió a caer: un jugador de Cúcuta ganó el acumulado de $800 millones tras acertar los cinco números del sorteo #441.

Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo, gran final de la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver EN VIVO

¡Se define el nuevo campeón de la Copa Libertadores! Descubra en dónde y a partir de qué hora ver la gran final.

Turismo

Los 10 lugares más remotos donde aún vive gente: estos son los más aislados del mundo

Donald Trump

Presidente Trump “declara” cerrado el espacio aéreo venezolano en su totalidad

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar