CANAL RCN
Economía

'Juntos, sucede todo': una apuesta CCO Credibanco para acompañar a los negocios

CCO Credibanco lanza “Juntos, sucede todo”, una nueva etapa con la que busca dejar de ser solo quien procesa los pagos para convertirse en un aliado real del crecimiento de los negocios.

'Juntos, sucede todo': una apuesta CCO Credibanco para acompañar a los negocios
Foto: Credibanco

CONTENIDO PATROCINADO

junio 27 de 2026
04:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

CCO Credibanco presenta una nueva etapa corporativa bajo el concepto “Juntos, sucede todo”, con la que busca posicionarse no como un simple procesador de transacciones, sino como un socio estratégico que acompaña a comercios y entidades financieras en su crecimiento, mediante analítica de datos, gestión de riesgo y soluciones que optimizan la toma de decisiones de negocio.

Más que procesar pagos: acompañar a los negocios

Cada vez que alguien paga con tarjeta en un negocio, detrás hay un proceso que muchas veces pasa desapercibido. CCO Credibanco quiere cambiar esa mirada: para la compañía, cada pago no es solo una operación que se completa, sino una oportunidad para ayudar a que ese negocio crezca mejor.

Con esta nueva etapa, la empresa explica que su función ya no es únicamente "que el pago funcione", sino estar presente en las decisiones del día a día de comercios y entidades financieras: ayudarles a entender mejor a sus clientes, a operar de forma más simple y a protegerse frente a riesgos. CCO Credibanco quiere estar más cerca, aportando soluciones que se noten en resultados concretos para cada negocio.

La tecnología, al servicio de las personas

Detrás de este cambio hay herramientas de análisis de información que permiten a los negocios entender mejor lo que está pasando con sus ventas, anticiparse a lo que pueden necesitar y tomar mejores decisiones, incluso en un mercado que cambia constantemente.

Pero va más allá de la tecnología, CCO Credibanco sabe que nada importante sucede en soledad: sucede cuando hay confianza y cuando alguien acompaña el proceso. Por eso el nombre de la campaña, "Juntos, sucede todo", busca representar esos pequeños momentos del día, desde el primer pago de la mañana hasta una decisión clave para el negocio, en los que se construyen, paso a paso, historias de crecimiento.

Con esta apuesta, la compañía invita a ver cada pago de una forma distinta: no como el final de una operación, sino como el comienzo de algo que puede generar un impacto económico que fortalece el ecosistema empresarial del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este sábado 27 de junio

Fabián Sambueza

Los guayos que usó el ‘Chino’ Sambueza en icónica final llegan al mercado colombiano

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 26 de junio de 2026

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026: vea aquí el partido EN DIRECTO

¡Se define el primer lugar del grupo K! Conéctese con todas las emociones aquí.

Venezuela

Venezolanos pasan la noche en las calles por el temor a réplicas

En la tarde del sábado, 27 de junio, se registró un nuevo temblor con magnitud de 5,5.

Terremoto

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto, según la UNICEF?

Artistas

Luto en Colombia: murió Waldo Urrego, el reconocido actor

Artistas

Ella es la productora colombiana que ganó dos prestigiosos premios de TV en EE. UU.