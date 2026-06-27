Venezolanos pasan la noche en las calles por el temor a réplicas

Tras el doblete sísmico de magnitud 7,1 y 7,5 registrado la tarde del miércoles, 24 de junio, en la costa norte de Venezuela, cientos de familias han empezado a pasar la noche en las calles por el temor a réplicas y los daños registrados en cientos de edificios.

Mientras intentan conciliar el sueño, organismos de socorro, que han llegado de distintos países, y operadores de maquinaria amarilla trabajan en la remoción de escombros, con la esperanza de encontrar nuevas señales de vida.

Ivón Zambrano, habitante del sector de Palos Grandes, en el municipio de Chacao, Caracas, explicó en diálogo con Noticias RCN que junto a “algunos vecinos”, decidieron dormitar en calles “por el temor a las réplicas”.

A otros, como a Yolanda González, no les quedó opción. “Estamos en las calles porque nos prohibieron quedarnos en el apartamento. Solo subimos de vez en cuando”, indicó.

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Locales y extranjeros han estado brindando ayuda a quienes lo perdieron todo:

Con los sismos de magnitud 7,1 y 7,5, que golpearon a ciudades como La Guaira y Caracas, dormir bajo un techo dejó de ser una opción para cientos de familias venezolanas.

Por suerte, los habitantes de edificios afectados han estado recibiendo ayudas de locales y extranjeros, que reúnen esfuerzos para brindarles agua, alimento y cobijo.

Con iniciativas, que han estado coordinando a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, esperan mejorar sus días en medio de la tragedia, como indicó en diálogo con este noticiero la alcaldesa de Tomás Lander, Dayana Báez:

“Hicimos un grupo por WhatsApp, compartimos un flyer, y vamos a hacer comida para los más necesitados tras la tragedia”.

Las cifras de personas muertas y desaparecidas siguen aumentando:

De acuerdo con un último balance de la ONU, publicado el sábado 27 de junio, el doblete sísmico del miércoles ha cobrado la vida de 1.400 personas y al menos 50.000 permanecen desaparecidas.

Desde las 6:04 del 24 de junio, el país ha registrado 430 réplicas, que dificultan los trabajos de remoción y generan temor entre la población. En la tarde del sábado, por ejemplo, se registró una de magnitud 5,5.

Además, la ONU calculó los daños materiales en más de 6.700 millones de dólares, que representan el 6% del PIB de Venezuela.