CANAL RCN
Economía

Jurados de votación 2026: razones por las que puede quedar exonerado en Colombia

Registraduría Nacional del Estado Civil explicó cuáles son los motivos válidos para renunciar a ser jurado de votación en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

causales exoneracion jurados votacion 2026 Colombia
Foto: Registraduría Nacional

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
08:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia ya se prepara para las elecciones presidenciales de 2026, una jornada clave en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

La primera vuelta se realizará el próximo 31 de mayo y, en caso de ser necesario, la segunda vuelta será el 21 de junio.

En medio de la organización electoral, miles de colombianos comenzaron a consultar si fueron seleccionados como jurados de votación y si deben cumplir con esta obligación. Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que existen algunas causales válidas para solicitar la exoneración del cargo.

Motivos válidos para renunciar a ser jurado de votación

La Registraduría explicó que no cualquier excusa permite quedar exento del servicio como jurado. Las razones deben estar debidamente justificadas y soportadas con documentos oficiales.

Entre las principales causales aceptadas se encuentran:

  • Grave enfermedad del jurado o de un familiar cercano.
  • Fallecimiento de un familiar.
  • Tener una discapacidad física o mental que impida cumplir la función.
  • Estar fuera del país o contar con un viaje previamente programado.
  • Trabajar en servicios esenciales como salud, seguridad o emergencias.
  • Ser candidato, testigo electoral o integrante de la fuerza pública.
  • Estar en licencia de maternidad o paternidad.
  • Presentar un caso de fuerza mayor debidamente comprobado.

Además, en algunos casos, las personas menores de 18 años o mayores de 60 años pueden quedar exoneradas del cargo.

Así puede consultar si fue elegido jurado de votación

Desde el pasado 7 de mayo, la Registraduría publicó los listados oficiales de jurados para las elecciones presidenciales de 2026. Los ciudadanos pueden verificar esta información ingresando al portal oficial de la entidad.

Siga estos pasos:

  • Entrar a Registraduría Nacional del Estado Civil
  • Buscar la opción “Consulta jurado de votación”
  • Ingresar el número de cédula
  • Completar el sistema de verificación.

Finalmente, el sistema informará si la persona fue designada y el lugar donde deberá prestar el servicio durante la jornada electoral.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 13 de mayo de 2026

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 13 de mayo de 2026

Comercio

Restaurantes y bares están obligados a retirar estos productos: esta es la razón

Otras Noticias

Bogotá

Desapareció una mujer tras una cirugía en centro estético de Venecia, Bogotá: hallaron a otra mujer encerrada

Julissa Toloza desapareció misteriosamente tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de garaje.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Este jueves 14 de mayo, muchos signos estarán replanteando temas relacionados con dinero, vínculos personales y estabilidad emocional.

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 6

China

Xi Jinping advierte a Donald Trump sobre Taiwán: “Podría llevar a un conflicto”

Mundial de fútbol

¿Viaja al Mundial? Autoridades piden vacunarse por brotes en México, EE.UU. y Canadá