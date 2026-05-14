Jurados de votación 2026: razones por las que puede quedar exonerado en Colombia

Colombia ya se prepara para las elecciones presidenciales de 2026, una jornada clave en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

La primera vuelta se realizará el próximo 31 de mayo y, en caso de ser necesario, la segunda vuelta será el 21 de junio.

En medio de la organización electoral, miles de colombianos comenzaron a consultar si fueron seleccionados como jurados de votación y si deben cumplir con esta obligación. Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que existen algunas causales válidas para solicitar la exoneración del cargo.

Motivos válidos para renunciar a ser jurado de votación

La Registraduría explicó que no cualquier excusa permite quedar exento del servicio como jurado. Las razones deben estar debidamente justificadas y soportadas con documentos oficiales.

Entre las principales causales aceptadas se encuentran:

Grave enfermedad del jurado o de un familiar cercano.

Fallecimiento de un familiar.

Tener una discapacidad física o mental que impida cumplir la función.

Estar fuera del país o contar con un viaje previamente programado.

Trabajar en servicios esenciales como salud, seguridad o emergencias.

Ser candidato, testigo electoral o integrante de la fuerza pública.

Estar en licencia de maternidad o paternidad.

Presentar un caso de fuerza mayor debidamente comprobado.

Además, en algunos casos, las personas menores de 18 años o mayores de 60 años pueden quedar exoneradas del cargo.

Así puede consultar si fue elegido jurado de votación

Desde el pasado 7 de mayo, la Registraduría publicó los listados oficiales de jurados para las elecciones presidenciales de 2026. Los ciudadanos pueden verificar esta información ingresando al portal oficial de la entidad.

Siga estos pasos:

Entrar a Registraduría Nacional del Estado Civil

Buscar la opción “Consulta jurado de votación”

Ingresar el número de cédula

Completar el sistema de verificación.

Finalmente, el sistema informará si la persona fue designada y el lugar donde deberá prestar el servicio durante la jornada electoral.