CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 13 de mayo de 2026

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 13 de mayo.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de mayo de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
09:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las loterías de Manizales, Valle y Meta volvieron a captar la atención de miles de colombianos este miércoles 13 de mayo de 2026, jornada en la que muchos apostadores estuvieron pendientes de conocer si la suerte finalmente estuvo de su lado.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de mayo de 2026: conozca el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Como es habitual, los sorteos entregaron millonarios premios y dejaron nuevos números ganadores para quienes jugaron en diferentes regiones del país.

Resultados de la Lotería de Manizales 13 de mayo

La Lotería de Manizales jugó este miércoles 13 de mayo y el número ganador del premio mayor fue:

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 8 de mayo de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 8 de mayo de 2026: último sorteo

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

El sorteo de la Lotería de Manizales es uno de los más esperados de mitad de semana por los jugadores colombianos, debido a sus premios y trayectoria en el país.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 5 de mayo de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 5 de mayo de 2026

Resultados de las loterías del Valle y Meta hoy
Por su parte, la Lotería del Valle también realizó su tradicional sorteo de los miércoles y dejó como ganador del premio mayor el número:

Premio mayor Valle: XXXX serie XXX

Mientras tanto, la Lotería del Meta entregó los siguientes resultados:

Premio mayor Meta: XXXX serie XXX

Además de los premios principales, ambas loterías entregaron secos y premios secundarios que beneficiaron a varios apostadores en Colombia.

Los jugadores pueden verificar sus billetes en las páginas oficiales de cada lotería o en puntos autorizados. También se recomienda revisar cuidadosamente la serie y el número completo antes de reclamar cualquier premio.

Cabe recordar que los premios mayores de las loterías en Colombia tienen descuentos por impuestos, dependiendo del monto ganado. Sin embargo, para muchos apostadores, cada sorteo sigue representando la posibilidad de cumplir sueños y mejorar su situación económica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 13 de mayo de 2026

Comercio

Restaurantes y bares están obligados a retirar estos productos: esta es la razón

Ciberseguridad

Colombia ocupa preocupante puesto en ranking de países con más ataques cibernéticos

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

“Mi mamá sabía que la iban a matar”: hijo de concejal asesinada denuncia que pidió ayuda y no la protegieron

El hijo de la presidenta del Concejo de Obando aseguró que las amenazas fueron advertidas varias veces.

Liga BetPlay

Se confirmó el tercer semifinalista de los playoffs de Liga Betplay: ya hay definida una llave

El tercer equipo clasificado salió del duelo entre Tolima y Pasto.

Gaza

Pese a violaciones registradas “a diario”, el alto al fuego se mantiene en Gaza

Turismo

Una experiencia Monumental

Mundial de fútbol

¿Viaja al Mundial? Autoridades piden vacunarse por brotes en México, EE.UU. y Canadá