Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 13 de mayo de 2026

Las loterías de Manizales, Valle y Meta volvieron a captar la atención de miles de colombianos este miércoles 13 de mayo de 2026, jornada en la que muchos apostadores estuvieron pendientes de conocer si la suerte finalmente estuvo de su lado.

Como es habitual, los sorteos entregaron millonarios premios y dejaron nuevos números ganadores para quienes jugaron en diferentes regiones del país.

Resultados de la Lotería de Manizales 13 de mayo

La Lotería de Manizales jugó este miércoles 13 de mayo y el número ganador del premio mayor fue:

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

El sorteo de la Lotería de Manizales es uno de los más esperados de mitad de semana por los jugadores colombianos, debido a sus premios y trayectoria en el país.

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Resultados de las loterías del Valle y Meta hoy

Por su parte, la Lotería del Valle también realizó su tradicional sorteo de los miércoles y dejó como ganador del premio mayor el número:

Premio mayor Valle: XXXX serie XXX

Mientras tanto, la Lotería del Meta entregó los siguientes resultados:

Premio mayor Meta: XXXX serie XXX

Además de los premios principales, ambas loterías entregaron secos y premios secundarios que beneficiaron a varios apostadores en Colombia.

Los jugadores pueden verificar sus billetes en las páginas oficiales de cada lotería o en puntos autorizados. También se recomienda revisar cuidadosamente la serie y el número completo antes de reclamar cualquier premio.

Cabe recordar que los premios mayores de las loterías en Colombia tienen descuentos por impuestos, dependiendo del monto ganado. Sin embargo, para muchos apostadores, cada sorteo sigue representando la posibilidad de cumplir sueños y mejorar su situación económica.