Restaurantes y bares están obligados a retirar estos productos: esta es la razón

La Unión Europea ha formalizado la prohibición de los envases monodosis en el sector de la hostelería. A partir de agosto de 2026, los bares, cafeterías y restaurantes de los 27 Estados miembros deberán haber retirado definitivamente los tradicionales sobres de plástico que contienen salsas (como kétchup, mayonesa o mostaza), miel, azúcar y otros condimentos.

Esta medida forma parte del ambicioso Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR), aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo con el objetivo de frenar la proliferación de plásticos de un solo uso que, por su pequeño tamaño, resultan extremadamente difíciles de reciclar y suelen terminar contaminando ecosistemas marinos y terrestres.

¿Qué cambios tendrán los consumidores con esta normativa?

La estampa del sobrecito de kétchup acompañando a las patatas fritas o el pequeño envase de miel junto a la tostada del desayuno tiene los días contados. Según el nuevo marco normativo, los establecimientos deberán transicionar hacia soluciones más sostenibles antes de la fecha límite. Entre las alternativas que ya empiezan a verse en algunos locales destacan:

Dispensadores recargables: Grandes recipientes con bomba para que el cliente se sirva la cantidad necesaria.

Recipientes de vidrio o cerámica: Pequeños cuencos reutilizables que se lavan tras cada uso.

Envases compostables: Soluciones fabricadas con materiales orgánicos que no dejen huella plástica, aunque bajo estrictas certificaciones de biodegradabilidad.

La Comisión Europea estima que cada ciudadano de la UE genera, de media, casi 190 kg de residuos de envases al año. Sin una intervención directa, esta cifra aumentaría un 20% para 2030.

Los sobres monodosis son considerados uno de los residuos más ineficientes: la relación entre el peso del envase y el contenido es desproporcionada, y su ligereza impide que las plantas de triaje los procesen correctamente, acabando frecuentemente en vertederos o incineradoras.

Este adiós a las salsas en sobre es solo la punta del iceberg. El reglamento también fija objetivos de reducción de envases de plástico del 5% para 2030, el 10% para 2035 y el 15% para 2040. Además, a partir de la misma fecha en 2026, también desaparecerán los envases de plástico para frutas y verduras frescas de menos de 1,5 kg, obligando al sector retail a volver al granel o al uso de mallas de fibras naturales.