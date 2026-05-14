Desapareció una mujer tras una cirugía en centro estético de Venecia, Bogotá: hallaron a otra mujer encerrada

Como Julissa Toloza fue identificada una mujer de 52 años que permanece desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un centro presuntamente clandestino ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá.

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Las autoridades ingresaron a la fuerza al establecimiento y rescataron a otra mujer que se encontraba abandonada y encerrada en el lugar.

Sin embargo, no hay rastro de Toloza. Las amigas de la mujer la buscaron en los hospitales y clínicas más cercanas, pero no se ha registrado el ingreso de una persona con sus características.

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Mujer se hizo una ‘lipo’ en Venecia y desapareció

De acuerdo con el testimonio de sus amigas, Toloza ingresó este miércoles 13 de mayo a un centro que opera bajo el nombre de Medicina Estética Bogotá para realizarse una lipo láser.

Durante la intervención, la mujer habría presentado complicaciones graves de salud. Videos tomados por sus propias amigas muestran a Toloza con un color amarillento en la piel, cayéndose al suelo y con dificultades respiratorias.

Las amigas se retiraron momentáneamente del lugar para conseguirle ropa. Sin embargo, cuando intentaron regresar, el personal del centro les comunicó vía WhatsApp que Toloza había salido por sus propios métodos, que había pedido salir de allí.

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En los hospitales no está la mujer desaparecida en clínica de garaje

Yury Mora, amiga de Julissa Toloza, explicó que tras la información que recibieron de que la mujer ya no estaba:

Me fui yo con otro chico en moto para Meissen, para el Tunal, para la Cruz Roja que está aquí, que es de urgencia y en ninguna. No sabemos absolutamente nada, nada de ella.

Tras más de 12 horas sin noticias de Toloza, sus amigas acudieron a las autoridades. Policía y bomberos ingresaron al establecimiento rompiendo la puerta. Durante el operativo, rescataron a otra mujer que se encontraba sola en el lugar, sin ningún personal médico presente. Aún quedaría un cuarto por verificar en la búsqueda.

El propietario del predio llegó al lugar y manifestó tener arrendados el segundo y tercer piso a las personas que operan el centro estético. Según información de vecinos del sector, el establecimiento funciona desde hace aproximadamente ocho meses en la Autopista Sur.