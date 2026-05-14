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🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 6

Giro de Italia 2026 vive su etapa 6 con final en Nápoles. Siga EN VIVO el recorrido, los favoritos del día y la clasificación general de la carrera.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
07:47 a. m.
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La emoción del Giro de Italia 2026 continúa este miércoles con una etapa que promete velocidad y un emocionante cierre en una de las ciudades más emblemáticas del país europeo.

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La etapa 6 tendrá como protagonistas a los velocistas, en un recorrido que partirá desde Paestum y terminará en la histórica ciudad de Nápoles.

Nápoles vuelve a recibir a la ‘Corsa Rosa’ por quinto año consecutivo, consolidándose como una de las sedes tradicionales de la competencia. A lo largo de la historia, esta ciudad ha visto triunfar a grandes especialistas del sprint como Mario Cipollini, Francesco Moser.

Etapa 6 del Giro de Italia 2026: recorrido y favoritos

La jornada de este miércoles se perfila ideal para los hombres rápidos del pelotón debido a su perfil mayormente llano. Sin embargo, el desgaste acumulado podría abrir la puerta para alguna fuga sorpresiva, tal como ocurrió en 2022 con el recordado triunfo de Thomas De Gendt.

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Los aficionados al ciclismo podrán seguir la transmisión EN VIVO de la etapa 6 del Giro de Italia 2026 a través del Canal RCN, tanto en su señal principal como por medio de su canal oficial de YouTube.

Clasificación general del Giro de Italia 2026

La clasificación general sigue bastante apretada tras las primeras etapas de competencia. El portugués Afonso Eulálio lidera la carrera con un tiempo acumulado de 21 horas, 27 minutos y 43 segundos.

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  1. Afonso Eulálio – 21 h 27:43
  2. Igor Arrieta – a 2:51
  3. Cristian Scaroni – a 3:34
  4. Andrea Raccagni – a 3:39
  5. Johannes Kulset – a 5:17
  6. Giulio Ciccone – a 6:12
  7. Jan Christen – a 6:16
  8. Florian Stork – a 6:16
  9. Egan Bernal – a 6:16
  10. Thymen Arensman – a 6:18
  11. Giulio Pellizzari – a 6:18
  12. Lennert Van Eetvelt – a 6:22
  13. Enric Mas – a 6:22
  14. Markel Beloki – a 6:22
  15. Jonas Vingegaard – a 6:22
  16. Jan Hirt – a 6:22
  17. Damiano Caruso – a 6:22
  18. Jai Hindley – a 6:22
  19. Jefferson Alexander Cepeda – a 6:22
  20. Ben O'Connor – a 6:22.
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