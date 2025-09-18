CANAL RCN
Economía

Icónico lugar colombiano dijo adiós luego de 34 años de servicio: "gracias por el apoyo"

Mediante sus redes sociales, este conocido lugar por turistas se despidió y dio a conocer las razones.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
12:39 p. m.
Luego de 34 años de servicio a millones de locales y turistas, el icónico sitio, 'La Esquina del Pan de Bono', en Cartagena, anunció el cierre de sus puertas.

Ubicado en la calle de la Media Luna, en pleno corazón del barrio Getsemaní, el establecimiento bajó sus puertas de forma irrevocable el pasado 15 de septiembre, sorprendiendo a miles de consumidores.

Mediante sus redes sociales, el establecimiento agradeció a sus miles de seguidores y dejó un nostálgico video.

Este fue el mensaje de cierre que dejó el icónico lugar

“Quiero darle las gracias a absolutamente a todas las personas por el apoyo que por más de 30 años nos dieron en la esquina del pan de bono del centro. Este 15 de septiembre, lastimosamente nos toca cerrarlo y lo hacemos con mucho dolor porque los que nos conocen saben lo que representa para nosotros este negocio, no solamente económico, sino porque fue nuestro hogar", se escucha en el video.

Y agregó: "Este negocio nos enseñó demasiado. Aprendimos a conocerlos. Nos abrió las puertas de Cartagena y, hoy en día, la esquina del pan de bono es lo que es gracias a cada uno de ustedes”.

