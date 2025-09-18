Top 20 de las marcas más amadas por los colombianos en 2025: hay sorpresas

El Brand Love Index 2025, presentado en Bogotá por la firma Cluster Research, dio a conocer el listado de las 20 marcas más amadas por los colombianos.

Este estudio, basado en una metodología científica desarrollada por el profesor Richard Bagozzi de la Universidad de Michigan y liderado en el país por Elsa María González, CEO de la consultora, busca responder una pregunta clave: ¿qué convierte a una marca en parte esencial de la vida de los consumidores?

Principales hallazgos del Brand Love Index 2025

De acuerdo con los resultados, menos del 20% de las marcas en Colombia logran ser clasificadas como “amadas”, lo que significa que la mayoría podría ser fácilmente reemplazada por los consumidores.

El informe introduce un nuevo concepto de medición denominado “top of self”, que se suma a indicadores tradicionales como el top of mind (recordación) y el top of heart (emoción positiva). Este indicador refleja la capacidad de una marca de insertarse en la identidad del consumidor.

La investigación se realizó a partir de 2.400 encuestas y 120 entrevistas cualitativas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, con participantes de estratos 2 al 6.

Entre los hallazgos destacan que el 83% de los consumidores defienden a sus marcas amadas frente a críticas, que estas marcas alcanzan un promedio de 86 puntos en valoración social y humanización, y que los consumidores están dispuestos a pagar más cuando sienten intimidad con una marca.

El top 20 de las marcas más amadas por los colombianos

El estudio identificó que las categorías con mayor capacidad de generar vínculos emocionales son alimentos y bebidas, entretenimiento, servicios financieros y confecciones, por su cercanía con rutinas cotidianas y experiencias compartidas.

Las 20 marcas más amadas en Colombia, en orden alfabético, son:

Alpina, Arroz Diana, Arturo Calle, Bancolombia, Chocolatina Jumbo, Cine Colombia, Colsubsidio, Crepes & Waffles, Cueros Vélez, Frisby, Nivea, Juan Valdez, Mercado Libre, Nequi, Kalley, NU Bank, Ramo, Samsung, Seguros Sura y Totto.

El índice promedio alcanzado por estas marcas fue de 85 sobre 100, lo que según el estudio refleja un nivel de integración relevante en la vida cotidiana de los consumidores colombianos.