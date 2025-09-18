CANAL RCN
Economía

Top 20 de las marcas más amadas por los colombianos en 2025: hay sorpresas

Un estudio reveló que menos del 20% de las marcas en el país logran generar un vínculo emocional sólido con los consumidores.

Federación Nacional de Cafeteros
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
07:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Brand Love Index 2025, presentado en Bogotá por la firma Cluster Research, dio a conocer el listado de las 20 marcas más amadas por los colombianos.

La multa que le podría caer si arroja basura en las calles de Bogotá
RELACIONADO

La multa que le podría caer si arroja basura en las calles de Bogotá

Este estudio, basado en una metodología científica desarrollada por el profesor Richard Bagozzi de la Universidad de Michigan y liderado en el país por Elsa María González, CEO de la consultora, busca responder una pregunta clave: ¿qué convierte a una marca en parte esencial de la vida de los consumidores?

Principales hallazgos del Brand Love Index 2025

De acuerdo con los resultados, menos del 20% de las marcas en Colombia logran ser clasificadas como “amadas”, lo que significa que la mayoría podría ser fácilmente reemplazada por los consumidores.

El informe introduce un nuevo concepto de medición denominado “top of self”, que se suma a indicadores tradicionales como el top of mind (recordación) y el top of heart (emoción positiva). Este indicador refleja la capacidad de una marca de insertarse en la identidad del consumidor.

La investigación se realizó a partir de 2.400 encuestas y 120 entrevistas cualitativas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, con participantes de estratos 2 al 6.

Entre los hallazgos destacan que el 83% de los consumidores defienden a sus marcas amadas frente a críticas, que estas marcas alcanzan un promedio de 86 puntos en valoración social y humanización, y que los consumidores están dispuestos a pagar más cuando sienten intimidad con una marca.

El top 20 de las marcas más amadas por los colombianos

El estudio identificó que las categorías con mayor capacidad de generar vínculos emocionales son alimentos y bebidas, entretenimiento, servicios financieros y confecciones, por su cercanía con rutinas cotidianas y experiencias compartidas.

Reconocido supermercado celebra su aniversario con descuentos de hasta el 50%
RELACIONADO

Reconocido supermercado celebra su aniversario con descuentos de hasta el 50%

Las 20 marcas más amadas en Colombia, en orden alfabético, son:
Alpina, Arroz Diana, Arturo Calle, Bancolombia, Chocolatina Jumbo, Cine Colombia, Colsubsidio, Crepes & Waffles, Cueros Vélez, Frisby, Nivea, Juan Valdez, Mercado Libre, Nequi, Kalley, NU Bank, Ramo, Samsung, Seguros Sura y Totto.

El índice promedio alcanzado por estas marcas fue de 85 sobre 100, lo que según el estudio refleja un nivel de integración relevante en la vida cotidiana de los consumidores colombianos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Significativo y trascendental cambio en el precio del dólar hoy 18 de septiembre de 2025: así se está cotizando

Pensiones

Así quedaría la mesada de los pensionados con aumento de salario mínimo en 2026

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 17 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Cundinamarca

¿Qué hubo detrás del motín que provocó voraz incendio en Funza? Pistas y detalles nuevos

Ya hay información sobre los internos fallecidos, así como las posibles causas del motín.

Tecnología

IOS 26: Estos son los modelos de IPhone que no serán compatibles con nueva actualización

Conozca las versiones que no podrán obtener la actualización del software.

Luis Díaz

Luis Díaz, el más flojo del Bayern en Champions: sorpresiva y negativa calificación

Estados Unidos

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje

Alimentos

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol y equilibrar la mente