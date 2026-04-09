VIDEO | Con un dron sorprendieron a un hombre que tenía cinco bolsas de marihuana en Bogotá

La Policía dio a conocer que tras un operativo fue capturado un hombre que tenía droga y armas en Bogotá.

En el barrio Gibraltar, localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la ciudad, los uniformados estaban llevando a cabo un patrullaje aéreo cuando observaron a este hombre, quien tenía una actitud sospechosa.

Así le cerraron el paso a este hombre

Resulta que esta persona estaba vendiendo sustancias, pero no contaba con que la Policía no le perdía el rastro desde la distancia. Tras la sospecha, los uniformados atendieron la situación y lo requisaron.

Fue en ese momento cuando le encontraron un revólver sin el permiso correspondiente y cinco bolsas de marihuana que pesaban aproximadamente 15 gramos para aproximadamente 20 dosis. Con estos hallazgos, el hombre fue capturado y los objetos quedaron incautados.

El video desde el dron fue grabado en horas de la noche y esta persona se encontraba en la esquina de una vivienda. Después de presuntamente efectuar la venta, emprendió la huida por las escaleras; pero uno de los policías le cerró el paso.

Segundos después llegaron otros dos policías para la requisa pertinente. Asimismo, varios vecinos del sector se acercaron al lugar de los hechos y así saber qué estaba ocurriendo.

Encuentran sustancias en un taxi

El pasado 2 de septiembre, las autoridades dieron a conocer el caso de un taxi en el que se transportaba una alta cantidad de sustancias, tales como morfina, ketamina e insumos para drogas.

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Este caso ocurrió en el barrio Polo Club en la localidad de Barrios Unidos. Los policías estaban patrullando los alrededores y dieron con el taxi. Al interior del vehículo aparecieron 24 paquetes envueltos en vinipel con el contenido prohibido.

La hipótesis revelada por las autoridades es que las dos personas que se movilizaban en el carro presuntamente tenían como propósito comercializar las sustancias.