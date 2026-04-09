Rescataron con vida a dos personas tras estar nueve días sepultadas por la avalancha en Nepal

Durante nueve días, familiares y equipos de emergencia permanecieron a la espera de alguna señal de vida entre los escombros de una infraestructura hidroeléctrica afectada por una poderosa avalancha en Nepal, cerca de la frontera con China.

Cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes parecían disminuir con el paso de las horas, los rescatistas lograron localizar y sacar con vida a dos trabajadores que permanecían atrapados bajo tierra.

Los sobrevivientes fueron identificados como Sanjay y Kabir, quienes se encontraban aproximadamente a 170 metros de profundidad.

¿Cómo estas personas lograron sobrevivir nueve días bajo tierra?

Los dos hombres permanecieron atrapados en uno de los sectores subterráneos de la central hidroeléctrica, donde las condiciones eran extremadamente difíciles.

Tras recibir información sobre la posible presencia de trabajadores con vida, cientos de rescatistas fueron desplegados para ingresar a los túneles y avanzar entre los escombros.

Las labores exigieron abrirse paso cuidadosamente por las zonas afectadas para evitar nuevos desprendimientos y, al mismo tiempo, llegar hasta los puntos donde podrían encontrarse los trabajadores.

Finalmente, los equipos de emergencia consiguieron establecer contacto y posteriormente sacar a los dos hombres del lugar.

El rescate se convirtió en uno de los momentos más esperanzadores de una tragedia que ha dejado una enorme cantidad de víctimas.

¿Cuál fue la reacción de los sobrevivientes tras ser rescatados?

El estado de salud de los rescatados generó preocupación entre sus familiares y los médicos que los recibieron.

Hira Shobha, esposa de uno de los sobrevivientes, contó que, después de ser localizado, su esposo apenas podía hablar y repetía algunas preguntas.

“¿Qué me pasó?” y “¿Dónde estoy?”

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Según relató su esposa, el hombre no decía mucho más debido a su delicado estado. Actualmente permanece bajo atención médica en una unidad de cuidados intensivos (UCI), donde los especialistas evalúan su evolución después de los días que pasó atrapado.

Equipos de búsqueda siguen intentando encontrar señales de vida bajo los escombros

Aunque el rescate de Sanjay y Kabir representa un momento de alivio, la emergencia continúa. El número de fallecidos asciende a 1.294, mientras los equipos de búsqueda siguen trabajando para establecer el paradero de quienes permanecen desaparecidos.