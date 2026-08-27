¿Su vivienda está protegida? Qué revisar en su seguro de hogar tras un terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto expuso de manera contundente la alta vulnerabilidad sísmica del país y la fragilidad económica con la que millones de familias enfrentan este tipo de eventos catastróficos.

Transcurridas las semanas posteriores a la emergencia, el reporte del sector asegurador no solo da cuenta de los daños materiales generados, sino que reabre un debate apremiante sobre la falta de cultura de prevención financiera en el territorio nacional.

De acuerdo con datos oficiales de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), solo el 9,3 % de los hogares en Colombia cuenta con un seguro de vivienda. Esta cifra implica que cerca del 90,7 % de los inmuebles carece de cualquier tipo de respaldo financiero frente a desastres naturales, dejando el esfuerzo de toda una vida a merced de imprevistos.

Un impacto económico de gran magnitud

Las primeras consolidaciones de atención por parte del gremio asegurador revelan que las reclamaciones formales superaron las 10.400 en los días posteriores al sismo, representando un valor preliminar estimado en $281.000 millones de pesos. La abrumadora mayoría de estas solicitudes (más de 9.300) corresponde a daños directos sobre inmuebles, mientras que el resto concierne a pólizas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida.

Viviendas aseguradas en Colombia - 9,3 % del total nacional

Reclamaciones iniciales tras el sismo - 10.465 solicitudes

Monto preliminar estimado - $281.000 millones

Siniestros en bienes inmuebles - 9.310 casos

Prevención y revisión: ¿qué deben hacer los propietarios?

Frente a este escenario, expertos del sector financiero y cooperativo —como Coasmedas— enfatizan que la protección del patrimonio no debe comenzar únicamente cuando ocurre una tragedia. Incorporar la prevención dentro de la planificación financiera del hogar implica comprender el alcance real de las herramientas vigentes y actuar con celeridad.

Para quienes hayan sufrido afectaciones en sus propiedades o vehículos, las entidades de supervisión y gestión de riesgo destacan las siguientes recomendaciones clave: