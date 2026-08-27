¿Su vivienda está protegida? Qué revisar en su seguro de hogar tras un terremoto en Colombia
Solo el 9,3 % de las viviendas en Colombia tiene seguro. Descubra cómo revisar su póliza tras un sismo y proteger el patrimonio de su familia. (
Noticias RCN
01:47 p. m.
El terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto expuso de manera contundente la alta vulnerabilidad sísmica del país y la fragilidad económica con la que millones de familias enfrentan este tipo de eventos catastróficos.
Transcurridas las semanas posteriores a la emergencia, el reporte del sector asegurador no solo da cuenta de los daños materiales generados, sino que reabre un debate apremiante sobre la falta de cultura de prevención financiera en el territorio nacional.
De acuerdo con datos oficiales de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), solo el 9,3 % de los hogares en Colombia cuenta con un seguro de vivienda. Esta cifra implica que cerca del 90,7 % de los inmuebles carece de cualquier tipo de respaldo financiero frente a desastres naturales, dejando el esfuerzo de toda una vida a merced de imprevistos.
Un impacto económico de gran magnitud
Las primeras consolidaciones de atención por parte del gremio asegurador revelan que las reclamaciones formales superaron las 10.400 en los días posteriores al sismo, representando un valor preliminar estimado en $281.000 millones de pesos. La abrumadora mayoría de estas solicitudes (más de 9.300) corresponde a daños directos sobre inmuebles, mientras que el resto concierne a pólizas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida.
- Viviendas aseguradas en Colombia - 9,3 % del total nacional
- Reclamaciones iniciales tras el sismo - 10.465 solicitudes
- Monto preliminar estimado - $281.000 millones
- Siniestros en bienes inmuebles - 9.310 casos
Prevención y revisión: ¿qué deben hacer los propietarios?
Frente a este escenario, expertos del sector financiero y cooperativo —como Coasmedas— enfatizan que la protección del patrimonio no debe comenzar únicamente cuando ocurre una tragedia. Incorporar la prevención dentro de la planificación financiera del hogar implica comprender el alcance real de las herramientas vigentes y actuar con celeridad.
Para quienes hayan sufrido afectaciones en sus propiedades o vehículos, las entidades de supervisión y gestión de riesgo destacan las siguientes recomendaciones clave:
- Documentar minuciosamente: Registrar mediante fotografías y videos la totalidad de los daños estructurales y materiales antes de realizar cualquier tipo de intervención.
- No adelantar reparaciones no autorizadas: Salvo las intervenciones indispensables para salvaguardar la vida o evitar un colapso mayor, se debe esperar la inspección del perito certificado asignado por la aseguradora.
- Identificar el tipo de póliza: Verificar si la vivienda cuenta con un seguro individual, una póliza de áreas comunes de la propiedad horizontal o una cobertura ligada a un crédito hipotecario vigente.
- Notificar oportunamente: De acuerdo con el Código de Comercio colombiano (Art. 1081), si bien no existe un plazo restrictivo de tres días para reclamar, dar el aviso inmediato a la aseguradora facilita la mitigación del daño y agiliza los trámites de indemnización.
- La crisis provocada por el sismo del 10 de agosto reafirma que el patrimonio familiar va más allá de un inmueble: constituye la base de los proyectos de vida. Fortalecer el ahorro para imprevistos, mantener la documentación al día y contar con un seguro adecuado son los pasos decisivos para evitar que un evento natural destruya la estabilidad económica del hogar.