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Personas con Tesla en Colombia deberán pagar más por este servicio: conozca la tarifa

A partir de octubre, la Conectividad Premium costará $69.900 al mes. Conozca qué incluye el servicio.

Tesla
Foto: AFP

Mateo Alfonso Rey

septiembre 04 de 2026
06:46 p. m.
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Los propietarios de vehículos Tesla en Colombia han recibido una notificación relevante sobre los costos de uso de sus automóviles.

A partir del 1 de octubre de 2026, la compañía de vehículos eléctricos finalizará el periodo de gratuidad para el servicio de Conectividad Premium y comenzará a cobrar una tarifa mensual fija para quienes deseen mantener activas estas funciones avanzadas en sus pantallas de navegación.

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La tarifa oficial establecida para el mercado colombiano es de $69.900 pesos mensuales. Este cobro mensual adicional ha generado debate y diversas opiniones entre la creciente comunidad de conductores de la marca en el país, especialmente porque algunos usuarios comparan la cifra con la suscripción en Estados Unidos, donde el costo es de $9,99 USD al mes.

¿Qué implica perder o conservar la Conectividad Premium?

El sistema informático integrado de los vehículos Tesla ofrece dos niveles de conectividad: la Estándar y la Premium. Hasta finales de septiembre, muchos conductores en el país disfrutaban del paquete Premium sin costo adicional. Sin embargo, la llegada del nuevo modelo tarifario delimita con claridad las funciones de cada paquete:

Esta alternativa habilita de forma nativa la red de datos del vehículo para acceder a mapas con vista satelital, información de tráfico en tiempo real, reproducción directa de plataformas de streaming como Spotify, Netflix o YouTube, así como la función Caraoke.

Además, permite supervisar el Modo Centinela (Sentry Mode) mediante la transmisión en vivo de las cámaras del carro hacia la aplicación móvil, revisar la cámara interior en el Modo Mascota y navegar libremente por internet desde la pantalla táctil central.

Aquellos propietarios que elijan no pagar la suscripción mensual no perderán la capacidad de conducir el vehículo ni la disponibilidad del GPS básico. La conectividad estándar conserva la navegación básica con indicaciones de ruta y el cálculo de tráfico estimado.

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Además, para usar aplicaciones de música o navegar en web, los conductores podrán vincular manualmente el carro a la zona de anclaje de red (Wi-Fi / Hotspot) de su celular mientras se desplazan.

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