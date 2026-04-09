Nairo Quintana y Egan Bernal lideran a Colombia en el Mundial de Ciclismo 2026

La Selección Colombia de ciclismo ya tiene definida su nómina para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, una competencia que reunirá a los principales especialistas internacionales en las pruebas de contrarreloj y ruta. El combinado nacional estará representado por 24 corredores, distribuidos entre las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en masculino como femenino.

En la élite masculina aparecen Nairo Quintana, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Vargas, en una nómina que reúne experiencia en el máximo nivel del ciclismo internacional y especialistas en diferentes tipos de competencia.

Para Nairo Quintana, el Mundial de Montreal tendrá además un significado particular. La prueba de ruta élite masculina, programada para el domingo 27 de septiembre, será su última competencia como ciclista profesional. El boyacense pondrá así fin a una trayectoria en la que consiguió, entre otros resultados, los títulos del Giro de Italia y la Vuelta a España.

¿Quiénes integran la Selección Colombia en el Mundial de Ruta Montreal 2026?

En la categoría Sub-23 masculina, Colombia contará con Juan Diego Quintero, Miguel Ángel Marín, Jaider Muñoz, William Colorado y Robert Andrés Plazas. La categoría juvenil masculina tendrá a Juan Esteban Sánchez, José Manuel Posada y Alejandro Stiven Pamplona.

En las categorías femeninas, la élite estará conformada por Diana Peñuela, Paula Patiño y Laura Rojas. En Sub-23 femenina fueron convocadas Juliana Londoño, Angie Londoño y Natalia Garzón, mientras que Salomé Vargas, Zara Lamprea y Estefanía Castillo representarán al país en la categoría juvenil.

La dirección deportiva de la delegación estará a cargo del seleccionador nacional William David Vargas Gómez. El equipo contará además con Óscar Guiral y Zimael Mejía en labores mecánicas, así como con Daniel Rincón y Danilo Suárez en fisioterapia.

¿Cuándo compite Colombia en el Mundial de Ruta 2026?

El programa del Mundial de Ruta Montreal 2026 comenzará con actividades técnicas y de entrenamiento el sábado 19 de septiembre. Las primeras competencias serán las contrarrelojes élite del domingo 20: Diana Peñuela competirá en la prueba femenina, mientras que Walter Vargas y Brandon Rivera participarán en la masculina.

El lunes 21 de septiembre se disputarán las contrarrelojes Sub-23, con Angie Londoño y Natalia Garzón por Colombia en la rama femenina, y Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas en la masculina. El martes 22 será el turno de las contrarrelojes juveniles, con Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada en varones, además de Estefanía Castillo y Zara Lamprea en damas.

Las pruebas de ruta comenzarán el jueves 24 de septiembre con las categorías Sub-23 femenina y juvenil masculina. El viernes 25 se realizarán las carreras Sub-23 masculina y juvenil femenina. El sábado 26 será la prueba de ruta élite femenina y, finalmente, el domingo 27 de septiembre se disputará la ruta élite masculina, competencia que marcará el cierre de la participación colombiana y la despedida profesional de Nairo Quintana.