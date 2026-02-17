Banco de la República dio a conocer moneda hecha 100% de oro: esta es su demoninación

En el amplio catálogo de emisiones numismáticas de Colombia, pocas piezas despiertan tanto interés y reverencia como la moneda conmemorativa del cincuentenario del Banco de la República.

Emitida originalmente en 1973 para celebrar las primeras cinco décadas de la autoridad monetaria del país (1923-1973), esta pieza se ha consolidado no solo como un objeto de colección, sino como un símbolo del patrimonio cultural y la estabilidad económica nacional.

La moneda del cincuentenario destaca por su profunda carga simbólica. En su anverso, la pieza rinde homenaje a la orfebrería ancestral colombiana al plasmar el Poporo Quimbaya, un recipiente ceremonial de oro que es, quizás, la pieza más icónica del Museo del Oro.

Esta elección no fue casual: el Poporo fue la primera pieza adquirida por el Banco en 1939, marcando el inicio de una de las colecciones de orfebrería prehispánica más importantes del mundo.

En el reverso, la moneda presenta una inscripción clara que conmemora el medio siglo de existencia de la entidad, acompañada de la denominación legal de la época. Según los registros históricos, la moneda tiene un valor nominal de 1.500 pesos oro, una cifra que hoy resulta simbólica frente a su valor real en el mercado.

Características técnicas y exclusividad

A diferencia de otras emisiones conmemorativas más recientes elaboradas en aleaciones como la alpaca, la moneda de los 50 años fue acuñada en oro de ley 0.900. Sus especificaciones técnicas la convierten en una verdadera "joya" para los expertos:

Peso: Aproximadamente 19,1 gramos.

Diámetro: 25 milímetros.

Tirada: Se estima que se emitieron cerca de 50.000 piezas, lo que garantiza su escasez y alta demanda.

En la actualidad, esta moneda ha dejado de ser un simple medio de cambio para convertirse en un activo de inversión y estudio. Debido a su composición en oro, su precio fluctúa según las cotizaciones internacionales del metal precioso, pero su valor numismático (determinado por su estado de conservación y rareza) suele ser muy superior.

Expertos en el mercado de antigüedades señalan que ejemplares en perfecto estado pueden alcanzar precios que superan con creces los seis millones de pesos colombianos.