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La peligrosa práctica en edificios que estaría aumentando los accidentes en ascensores

Expertos alertaron sobre una peligrosa práctica en edificios residenciales: contratar mantenimientos baratos y poco calificados para ascensores, lo que podría aumentar el riesgo de accidentes.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
08:44 a. m.
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Lo que para muchas administraciones parece una forma de ahorrar dinero, hoy se estaría convirtiendo en una seria amenaza para la seguridad de quienes viven o trabajan en edificios residenciales.

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Contratar servicios baratos y poco calificados para el mantenimiento de ascensores es una práctica que, según expertos del sector, podría estar aumentando el riesgo de accidentes en distintas ciudades de Colombia.

Aunque no existe una estadística oficial consolidada sobre siniestros en ascensores, sí han aumentado los reportes de fallas relacionadas con puertas que se abren inesperadamente, sensores que no responden correctamente o movimientos bruscos de las cabinas mientras están en funcionamiento.

El ahorro en mantenimiento podría salir muy caro

El problema, según empresas especializadas, estaría relacionado con la reducción de costos en algunas copropiedades residenciales.

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Muchas administraciones optan por contratar servicios considerablemente más económicos, sin verificar si las compañías cuentan con personal certificado, repuestos originales o garantías técnicas.

“En el mercado colombiano, el mantenimiento profesional de un ascensor oscila entre $500.000 y $1.500.000 mensuales. Sin embargo, hemos encontrado casos donde se contrata el servicio por hasta $200.000, lo que compromete los sistemas de seguridad y el correcto funcionamiento del equipo”, explicó Liney Malaver.

El mantenimiento de ascensores es considerado uno de los gastos más altos dentro de las administraciones, solo superado por el servicio de vigilancia y seguridad privada. Precisamente por eso, algunas copropiedades terminan buscando opciones más económicas que no siempre cumplen con la normativa.

Expertos alertan sobre riesgos en edificios residenciales

De acuerdo con especialistas del sector, el mayor riesgo se presenta en edificios residenciales, donde existe más flexibilidad para contratar proveedores. A diferencia de centros comerciales o torres empresariales, en estos espacios las decisiones suelen depender directamente de las administraciones o consejos de copropietarios.

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La preocupación no es menor. Un mantenimiento deficiente puede afectar frenos, sensores, puertas automáticas y otros mecanismos fundamentales para la seguridad de los usuarios.

“Los ascensores transportan vidas humanas y cualquier decisión sobre estos equipos debe tomarse con criterio técnico”, concluyó Malaver.

Por eso, expertos recomiendan a propietarios y residentes verificar que las empresas contratadas estén certificadas y cuenten con experiencia comprobada, incluso si eso representa un costo más elevado. En este caso, ahorrar dinero podría terminar costando mucho más que una simple reparación.

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