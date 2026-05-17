El botón oculto de Nequi que ayuda a evitar estafas y fraudes en transferencias

Nequi, la billetera digital más usada en Colombia, tiene dentro de su aplicación una herramienta que permite a los usuarios reducir el riesgo de caer en estafas por medio de las transferencias digitales, una práctica que delincuentes suelen utilizar por medio de comprobantes falsos.

Los usuarios tienen la posibilidad de verificar en pocos pasos si un movimiento entre cuentas es real y así saber si el dinero definitivamente ingresó. El sistema muestra el estado de la transacción, valor, fecha y destinatario, lo que facilita la verificación de pagos.

¿Cómo comprobar un pago en Nequi desde la aplicación?

En la ventana de inicio apenas abre la aplicación, antes de ingresar aparece el logo de dinero ($). Cuando toque este botón le aparece la opción de 'comprobar un pago'. Allí puede escanear el código QR que genera la aplicación para validar si el pago existió.

Este QR no puede ser leído desde la cámara convencional del celular ni desde aplicaciones externas, ya que su validación está integrada únicamente dentro de la app Nequi. Además, no es necesario tener una cuenta activa o iniciar sesión para realizar la verificación.

Por otro lado, dentro de la plataforma de Nequi, los usuarios pueden acceder al detalle de cada transacción realizada desde la sección de movimientos, donde es posible revisar la información del envío o recepción de dinero, una función clave si se trata de pagos interbancarios.

¿Por qué el QR de Nequi solo dura 5 minutos?

Uno de los aspectos clave del sistema de verificación de Nequi es que el código QR del comprobante es dinámico, lo que significa que cambia cada vez que el usuario ingresa al detalle del movimiento dentro de la aplicación.

Este QR tiene una validez de 5 minutos desde el momento en que se genera el comprobante. Si el tiempo expira, el código deja de funcionar y el usuario debe volver a ingresar al detalle del movimiento para generar uno nuevo.

Este mecanismo está diseñado como una medida de seguridad adicional, ya que reduce el riesgo de uso de comprobantes antiguos o manipulados, y obliga a que la verificación se haga en tiempo real.

En caso de errores como “QR no válido”, “No reconocemos este QR” o fallos técnicos, Nequi recomienda volver a generar el comprobante desde el movimiento original, lo que refuerza el control sobre la autenticidad de cada pago.