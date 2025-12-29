CANAL RCN
Crean un Netflix gratuito con más de cuatro mil películas: así se puede usar

Se trata de WikiFlix, una plataforma gratuita que permite acceder a más de 4.000 películas clásicas de manera legal y sin necesidad de pagar o registrarse.

Recomendaciones de películas para disfrutar de la Navidad en casa.
Foto: Freepik

diciembre 29 de 2025
06:35 p. m.
En los últimos años, el mercado del entretenimiento digital se ha transformado en un ecosistema fragmentado. Los usuarios se ven obligados a navegar entre múltiples plataformas de pago, cada una con sus propias restricciones, publicidad invasiva y muros de registro.

Sin embargo, una nueva propuesta está rompiendo con esta tendencia: WikiFlix. Esta plataforma, desarrollada por la comunidad de editores de Wikimedia, se presenta como una "biblioteca cinematográfica abierta", ofreciendo acceso a más de 4,000 películas clásicas de forma legal, gratuita y, lo más disruptivo de todo, sin necesidad de crear una cuenta o registrar datos personales.

Basada en la misma filosofía de conocimiento libre que sustenta a Wikipedia, el proyecto utiliza la base de datos de Wikidata y archivos de Wikimedia Commons para organizar y presentar contenidos que ya forman parte del dominio público.

Esto significa que las obras alojadas han superado el periodo de protección de derechos de autor o fueron cedidas para uso libre, lo que garantiza que el espectador no incurre en ninguna práctica ilegal al visualizarlas.

La interfaz de la plataforma ha sido diseñada deliberadamente para recordar a la de gigantes como Netflix o Prime Video. Con un fondo oscuro y filas organizadas por géneros, décadas o países de origen, busca que la experiencia de usuario sea intuitiva y moderna, alejándose de los buscadores de archivos áridos o complejos que suelen caracterizar a los repositorios históricos.

¿Qué películas puede encontrar en esta plataforma?

El verdadero corazón de WikiFlix reside en su catálogo. Mientras que otras plataformas compiten por el estreno más costoso de la temporada, WikiFlix apuesta por la preservación y el acceso a la memoria visual. Entre sus títulos más destacados se encuentran hitos fundacionales como:

  • Viaje a la Luna (1902) de Georges Méliès.
  • Nosferatu (1922), la cumbre del expresionismo alemán de F.W. Murnau.
  • El acorazado Potemkin (1925), la obra maestra de Sergei Eisenstein.
  • La noche de los muertos vivientes (1968), un clásico del terror que es de dominio público por un error en su registro original.

Además de largometrajes, la plataforma alberga una vasta colección de documentales antiguos, cine mudo, cortos animados de las primeras décadas del siglo XX y piezas pedagógicas de incalculable valor histórico.

¿Cómo usar esta plataforma?

Una de las mayores críticas a los servicios actuales es la captura de datos. WikiFlix elimina esta barrera por completo. Al ingresar al sitio web, el usuario puede seleccionar cualquier película y comenzar la reproducción de inmediato.

Aunque existe una opción de registro, esta es estrictamente opcional y solo sirve para que los cinéfilos más dedicados puedan crear listas personalizadas o llevar un control de lo que han visto.

Técnicamente, WikiFlix actúa como un agregador inteligente. Los videos no se alojan en servidores propios de alto costo, sino que se integran desde repositorios abiertos y estables como Internet Archive y YouTube. Esto asegura que la plataforma sea sostenible a largo plazo y que el contenido siempre provenga de fuentes verificadas y seguras.

