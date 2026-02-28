Llamado a mujeres en Colombia por documento clave que deben tener para la aprobación de su pensión

Para este 2026, finalmente ha entrado en vigor la reducción progresiva de las semanas de cotización para las mujeres, una medida impulsada originalmente por la Corte Constitucional (Sentencia C-197 de 2023) y consolidada en el nuevo marco legal.

Históricamente, las mujeres en Colombia debían acreditar 1.300 semanas de trabajo para acceder a una pensión de vejez en el Régimen de Prima Media (administrado por Colpensiones), el mismo requisito exigido a los hombres, a pesar de que ellas se jubilan cinco años antes (a los 57 años) y enfrentan mayores barreras de empleabilidad y brechas de cuidado.

Este año marca el punto de partida de un descenso gradual que no se detendrá hasta el año 2036. Para este 2026, las mujeres que deseen pensionarse ya no necesitan las 1.300 semanas; el requisito ha bajado oficialmente a 1.250 semanas.

De acuerdo con el cronograma establecido, la reducción será de 50 semanas para este primer año, y a partir de 2027, disminuirá 25 semanas anualmente hasta alcanzar el piso de 1.000 semanas en una década. Este ajuste reconoce que las mujeres suelen interrumpir sus carreras profesionales por la maternidad o el cuidado de familiares, lo que a menudo les impedía completar el tiempo requerido antes de alcanzar la edad de jubilación.

Documento clave que deben tener las mujeres para pensionarse

Para que este beneficio no se quede solo en el papel y las mujeres logren que les aprueben la pensión con menos semanas en 2026, existe un recurso administrativo indispensable: la Historia Laboral Unificada y Actualizada.

Este documento es la columna vertebral de cualquier solicitud pensional. En este nuevo escenario, no basta con cumplir la edad; las administradoras de pensiones (Colpensiones y fondos privados) están exigiendo una revisión exhaustiva de este reporte para aplicar correctamente los beneficios de la reducción.

Además permite determinar si la afiliada pertenece al régimen de transición o si se beneficia directamente de la nueva ley.

Finalmente, las mujeres pueden descontar 50 semanas adicionales por cada hijo (hasta un máximo de 3 hijos o 150 semanas). Para activar este beneficio, el registro civil de nacimiento de los hijos debe estar vinculado y validado dentro del expediente de la historia laboral.