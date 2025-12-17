FIFA lanzará nuevo videojuego para el Mundial 2026 y estará disponible en Netflix Games

El Mundial de 2026 no solo se vivirá en los estadios y frente al televisor. La FIFA confirmó que lanzará un nuevo videojuego oficial de fútbol, una propuesta pensada para acompañar la fiebre mundialista y que estará disponible de manera exclusiva en Netflix Games.

El anuncio marca un giro en la forma de consumir videojuegos deportivos y refuerza la apuesta por experiencias más accesibles y globales.

El título, que llegará durante el verano de 2026, fue desarrollado por Delphi Interactive y estará integrado directamente al catálogo de Netflix, con una suscripción activa.

La iniciativa busca unir el evento deportivo más seguido del planeta con una experiencia digital inmediata, diseñada para jugar tanto en dispositivos móviles como en televisores.

Así será el nuevo juego de la FIFA para el Mundial 2026

A diferencia de los simuladores tradicionales, este nuevo juego apuesta por un formato simplificado, con partidos cortos y mecánicas fáciles de aprender.

La idea es que cualquier usuario pueda empezar a jugar en cuestión de minutos, sin necesidad de configuraciones complejas ni experiencia previa en videojuegos de fútbol.

El sistema permitirá jugar en modo individual o competir en línea contra otros usuarios, con un enfoque dinámico que privilegia la diversión rápida y directa.

Uno de los aspectos más llamativos es que el teléfono móvil funcionará como control, incluso cuando el juego se ejecute en un televisor, una fórmula que Netflix ya ha probado con otros títulos interactivos.

Desde Netflix Games, su presidente Alain Tascan aseguró que el objetivo es llevar el fútbol a las salas de estar y devolverlo a una experiencia más cercana y universal, alineada con el espíritu del Mundial.

FIFA y Netflix apuestan por un nuevo modelo de entretenimiento deportivo

Para Delphi Interactive, este proyecto representa una nueva etapa para la marca FIFA en el ecosistema digital. Sus directivos han señalado que la meta es crear un juego divertido, accesible y verdaderamente global, capaz de conectar con audiencias que consumen entretenimiento desde el celular y buscan experiencias inmediatas.

En la misma línea, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta alianza es un paso clave en la estrategia de innovación del organismo, con la intención de llegar a millones de aficionados de todas las edades y redefinir el concepto de los juegos de fútbol.

Aunque todavía no se han revelado detalles técnicos ni una fecha exacta de lanzamiento, la FIFA confirmó que el videojuego formará parte del ecosistema de Netflix Games durante el Mundial 2026, consolidando una nueva forma de vivir el fútbol más allá de la cancha.