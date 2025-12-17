CANAL RCN
Deportes

FIFA lanzará nuevo videojuego para el Mundial 2026 y estará disponible en Netflix Games

El Mundial 2026 también se jugará en casa: FIFA anunció videojuego exclusivo en Netflix.

Copa del Mundo
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Mundial de 2026 no solo se vivirá en los estadios y frente al televisor. La FIFA confirmó que lanzará un nuevo videojuego oficial de fútbol, una propuesta pensada para acompañar la fiebre mundialista y que estará disponible de manera exclusiva en Netflix Games.

Este es el mejor arquero del mundo en 2025, según premios The Best: La FIFA lo coronó
RELACIONADO

Este es el mejor arquero del mundo en 2025, según premios The Best: La FIFA lo coronó

El anuncio marca un giro en la forma de consumir videojuegos deportivos y refuerza la apuesta por experiencias más accesibles y globales.

El título, que llegará durante el verano de 2026, fue desarrollado por Delphi Interactive y estará integrado directamente al catálogo de Netflix, con una suscripción activa.

La iniciativa busca unir el evento deportivo más seguido del planeta con una experiencia digital inmediata, diseñada para jugar tanto en dispositivos móviles como en televisores.

Así será el nuevo juego de la FIFA para el Mundial 2026

A diferencia de los simuladores tradicionales, este nuevo juego apuesta por un formato simplificado, con partidos cortos y mecánicas fáciles de aprender.

La idea es que cualquier usuario pueda empezar a jugar en cuestión de minutos, sin necesidad de configuraciones complejas ni experiencia previa en videojuegos de fútbol.

¡De otro planeta! El gol que se llevó el Premio Puskás 2025: vea la majestuosa anotación
RELACIONADO

¡De otro planeta! El gol que se llevó el Premio Puskás 2025: vea la majestuosa anotación

El sistema permitirá jugar en modo individual o competir en línea contra otros usuarios, con un enfoque dinámico que privilegia la diversión rápida y directa.

Uno de los aspectos más llamativos es que el teléfono móvil funcionará como control, incluso cuando el juego se ejecute en un televisor, una fórmula que Netflix ya ha probado con otros títulos interactivos.

Desde Netflix Games, su presidente Alain Tascan aseguró que el objetivo es llevar el fútbol a las salas de estar y devolverlo a una experiencia más cercana y universal, alineada con el espíritu del Mundial.

FIFA y Netflix apuestan por un nuevo modelo de entretenimiento deportivo

Para Delphi Interactive, este proyecto representa una nueva etapa para la marca FIFA en el ecosistema digital. Sus directivos han señalado que la meta es crear un juego divertido, accesible y verdaderamente global, capaz de conectar con audiencias que consumen entretenimiento desde el celular y buscan experiencias inmediatas.

La Casa Blanca no descarta que redadas o capturas de migrantes se realicen durante el Mundial de la Fifa 2026
RELACIONADO

La Casa Blanca no descarta que redadas o capturas de migrantes se realicen durante el Mundial de la Fifa 2026

En la misma línea, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta alianza es un paso clave en la estrategia de innovación del organismo, con la intención de llegar a millones de aficionados de todas las edades y redefinir el concepto de los juegos de fútbol.

Aunque todavía no se han revelado detalles técnicos ni una fecha exacta de lanzamiento, la FIFA confirmó que el videojuego formará parte del ecosistema de Netflix Games durante el Mundial 2026, consolidando una nueva forma de vivir el fútbol más allá de la cancha.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa Libertadores

Todo listo para el sorteo de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y equipos colombianos clasificados

Copa Sudamericana

Sorteo Copa Sudamericana ya tiene fecha y hora: Nacional y Millonarios podrían enfrentarse

Deportes Tolima

Así quedó el ránking de subcampeones de Liga BetPlay tras derrota de Tolima ante Junior

Otras Noticias

Turismo

Santa Marta y sus 500 años de historia: naturaleza, cultura y raíces ancestrales

Conozca Santa Marta en sus 500 años de historia a través de un turismo auténtico que conecta naturaleza, culturas ancestrales y memoria histórica, más allá de la playa y el mar.

Armando Benedetti

Ministro Benedetti pidió apartar del cargo a la magistrada Cristina Lombana

Para el jefe de la cartera del Interior, la magistrada habría incurrido en una extralimitación de funciones tras haber ordenado el allanamiento en su casa en Barranquilla.

Enfermedades

¿Se acerca una nueva pandemia por la expansión de la variante H3N2?

Dólar

El dólar vuelve a subir en Colombia: vea el precio y los movimientos de este 17 de diciembre

París

El Louvre reabre parcialmente en medio de huelga de trabajadores