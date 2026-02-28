CANAL RCN
Economía

Golpe al bolsillo de los colombianos: tasa de usura para el mes de marzo subió y compras saldrán más caras

Conozca el porcentaje que le deben cobrar como máximo en las compras que realizará.

Tasa de usura para diciembre en Colombia, Foto: / Pixabay

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
12:20 p. m.
La tasa de usura se maneja como un concepto fundamental para cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o busque un préstamo de consumo, representa el interés máximo que un prestamista puede cobrar legalmente por un crédito.

La tasa de usura se define como el valor que excede en un 50% (1,5 veces) al Interés Bancario Corriente (IBC). El IBC es el promedio de las tasas de interés que los bancos han cobrado a sus clientes durante un periodo determinado.

Así, si el mercado está prestando dinero a un promedio del 10%, la tasa de usura se situaría en el 15%. Cualquier cobro por encima de este límite no solo es una irregularidad financiera, sino que constituye un delito penal en el país, tipificado como "usura".

Tasa de usura para marzo de 2026 subió a 25,52 %

Tras varios meses de relativa estabilidad, los consumidores colombianos enfrentarán un nuevo encarecimiento en el costo de su deuda. La Superintendencia Financiera confirmó que la tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y ordinario se situará en 25,52 % efectivo anual durante el mes de marzo de 2026.

Este ajuste representa un incremento de 29 puntos básicos respecto a la tasa vigente en febrero (25,23 %), lo que marca una tendencia al alza que preocupa a los analistas de mercado. Según el ente de control, el Interés Bancario Corriente para este periodo se certificó en 17,01 %, lo que derivó en el nuevo tope máximo de usura.

El impacto más inmediato de este anuncio recaerá sobre los usuarios de tarjetas de crédito. La mayoría de los bancos comerciales en Colombia suelen ajustar sus tasas de interés para estos plásticos muy cerca del límite permitido por la ley.

Con una usura del 25,52 %, las compras realizadas a cuotas o los avances de efectivo durante el mes de marzo tendrán un costo financiero superior al de los meses anteriores.

