Las peligrosas consecuencias que tiene rechazar las llamadas spam internacionales: téngalo en cuenta

En los últimos meses, los usuarios de telefonía móvil en todo el mundo han reportado un incremento alarmante en la recepción de llamadas procedentes de prefijos desconocidos. Países como Albania (+355), Costa de Marfil (+225), Ghana (+233) o Nigeria (+234) aparecen de forma recurrente en las pantallas de millones de personas que, sin tener vínculos con esas naciones, se ven asediadas a cualquier hora del día.

Esta nueva ola de spam no es casualidad, sino parte de una infraestructura delictiva global que utiliza la técnica del wardialing o sistemas de marcación automática para identificar líneas activas.

Sin embargo, detrás de la molestia de ver sonar el teléfono, se esconde una trampa mucho más profunda que el simple deseo de ofrecer un producto o servicio.

Las consecuencias que trae el rechazar las llamadas con prefijos internacionales

Ante la molestia de una llamada persistente desde un prefijo extraño, el instinto natural de la mayoría es pulsar el botón rojo para colgar de inmediato. No obstante, los expertos en ciberseguridad y las autoridades de telecomunicaciones han lanzado una advertencia clara: rechazar activamente la llamada puede ser tan perjudicial como contestarla.

Cuando usted presiona el botón de "rechazar" o "colgar", está enviando una señal técnica a la central de origen. Esta acción confirma que detrás de ese número de teléfono existe una persona real que está pendiente de su dispositivo y que el número está activo. Para los sistemas de automatización de spam, un rechazo es una métrica de éxito: han encontrado un usuario que interactúa.

Su número se etiqueta como "valioso" en las bases de datos de los estafadores. Esto provoca que el flujo de llamadas aumente, ya que será vendido a otros grupos criminales como un contacto confirmado.

Al colgar, usted les indica en qué momentos del día está disponible y atento a su teléfono, permitiendo que afinen sus ataques para futuras estafas de tipo vishing (fraude por voz).

La estrategia más efectiva para combatir este fenómeno es la indiferencia absoluta. La recomendación de los especialistas es dejar que el teléfono suene hasta que la llamada se corte por sí sola. Al no interactuar, el sistema automático interpreta que el número podría estar en desuso o que pertenece a un dispositivo inactivo, disminuyendo eventualmente su prioridad en la lista.