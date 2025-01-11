¿Por qué a las personas no les gusta contestar las llamadas? esto reveló la psicología
Según un estudio de The Guardian, el 53 % de los jóvenes asocia las llamadas telefónicas con malas noticias. Por eso, le contamos las razones por las que personas prefieren evitarlas.
Noticias RCN
noviembre 01 de 2025
12:20 p. m.
12:20 p. m.
Para muchas personas, contestar una llamada puede resultar incómodo o incluso estresante. Te contamos las principales razones por las que algunos prefieren evitar el teléfono.
¿Por qué a las personas no les gusta contestar llamadas?
- Ansiedad social o telefónica: Algunas personas sufren lo que se conoce como ansiedad telefónica, una incomodidad o nerviosismo al tener que hablar por teléfono. Temen no saber qué decir, preocuparse por sonar “mal” o sentirse incómodas al no poder ver las expresiones faciales del otro.
- Falta de control sobre el momento: Las llamadas interrumpen lo que la persona está haciendo, lo que puede percibirse como una invasión o una pérdida de control sobre su tiempo.
- Preferencia por la comunicación escrita: Chatear permite pensar antes de responder y conservar un registro de la conversación. Para muchos jóvenes que crecieron con redes sociales y mensajería instantánea, hablar por teléfono resulta más incómodo o anticuado.
- Sobrecarga mental y emocional: Las llamadas requieren atención total, tono emocional y energía. Después de un día lleno de estímulos digitales, muchas personas simplemente no tienen la energía mental para mantener una conversación en tiempo real.
¿Cómo afrontar el miedo a contestar por llamada?
Estas son algunas estrategias que pueden ayudar:
- Elegir el momento adecuado: Antes de llamar, pregúntate si es el momento apropiado o si podrías interrumpir a la otra persona.
- Evitar sobrepensar la situación: Si alguien no responde tus llamadas, recuerda que puede haber muchas razones ajenas a ti. No asumas lo peor ni te tomes el silencio como algo personal.