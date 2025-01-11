CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Por qué a las personas no les gusta contestar las llamadas? esto reveló la psicología

Según un estudio de The Guardian, el 53 % de los jóvenes asocia las llamadas telefónicas con malas noticias. Por eso, le contamos las razones por las que personas prefieren evitarlas.

¿Por qué a algunas personas no les gusta hablar por llamadas?
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
12:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para muchas personas, contestar una llamada puede resultar incómodo o incluso estresante. Te contamos las principales razones por las que algunos prefieren evitar el teléfono.

¿Por qué hay personas que no saben estar solas después de una ruptura? Esto dice la Psicología
RELACIONADO

¿Por qué hay personas que no saben estar solas después de una ruptura? Esto dice la Psicología

¿Por qué a las personas no les gusta contestar llamadas?

  • Ansiedad social o telefónica: Algunas personas sufren lo que se conoce como ansiedad telefónica, una incomodidad o nerviosismo al tener que hablar por teléfono. Temen no saber qué decir, preocuparse por sonar “mal” o sentirse incómodas al no poder ver las expresiones faciales del otro.
  • Falta de control sobre el momento: Las llamadas interrumpen lo que la persona está haciendo, lo que puede percibirse como una invasión o una pérdida de control sobre su tiempo.
  • Preferencia por la comunicación escrita: Chatear permite pensar antes de responder y conservar un registro de la conversación. Para muchos jóvenes que crecieron con redes sociales y mensajería instantánea, hablar por teléfono resulta más incómodo o anticuado.
  • Sobrecarga mental y emocional: Las llamadas requieren atención total, tono emocional y energía. Después de un día lleno de estímulos digitales, muchas personas simplemente no tienen la energía mental para mantener una conversación en tiempo real.
¿Por qué algunas personas disfrutan ver sufrir a los demás? Esto dice la Psicología
RELACIONADO

¿Por qué algunas personas disfrutan ver sufrir a los demás? Esto dice la Psicología

¿Cómo afrontar el miedo a contestar por llamada?

Estas son algunas estrategias que pueden ayudar:

  • Elegir el momento adecuado: Antes de llamar, pregúntate si es el momento apropiado o si podrías interrumpir a la otra persona.
  • Evitar sobrepensar la situación: Si alguien no responde tus llamadas, recuerda que puede haber muchas razones ajenas a ti. No asumas lo peor ni te tomes el silencio como algo personal.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas

Enfermedades

Realizan por primera vez en Latinoamérica una cirugía que podría prevenir enfermedades degenerativas

Bogotá

Activaron alerta verde hospitalaria por Halloween en Bogotá: ¿qué significa esto?

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Las tres personas vinculadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Revelaron la identidad de las tres personas vinculadas en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, fallecido en una noche de Halloween.

Florida

Crean primer hábitat submarino diseñado para que científicos puedan investigar

El objetivo del prototipo es facilitar investigaciones prolongadas sobre biodiversidad, cambio climático, restauración de corales y nuevos compuestos de origen marino con potencial farmacéutico.

Liga BetPlay

Partidazos de este fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre en Colombia y el mundo

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 31 de octubre: último sorteo

Masterchef Celebrity Colombia

Contundente: Valentina usó su ventaja y afectó el futuro de una cocinera en MasterChef