¿Por qué a las personas no les gusta contestar las llamadas? esto reveló la psicología

Para muchas personas, contestar una llamada puede resultar incómodo o incluso estresante. Te contamos las principales razones por las que algunos prefieren evitar el teléfono.

¿Por qué a las personas no les gusta contestar llamadas?

Ansiedad social o telefónica: Algunas personas sufren lo que se conoce como ansiedad telefónica, una incomodidad o nerviosismo al tener que hablar por teléfono. Temen no saber qué decir , preocuparse por sonar “mal” o sentirse incómodas al no poder ver las expresiones faciales del otro.

Falta de control sobre el momento: Las llamadas interrumpen lo que la persona está haciendo, lo que puede percibirse como una invasión o una pérdida de control sobre su tiempo.

Preferencia por la comunicación escrita: Chatear permite pensar antes de responder y conservar un registro de la conversación. Para muchos jóvenes que crecieron con redes sociales y mensajería instantánea, hablar por teléfono resulta más incómodo o anticuado.

Sobrecarga mental y emocional: Las llamadas requieren atención total, tono emocional y energía. Después de un día lleno de estímulos digitales, muchas personas simplemente no tienen la energía mental para mantener una conversación en tiempo real.

¿Cómo afrontar el miedo a contestar por llamada?

Estas son algunas estrategias que pueden ayudar: