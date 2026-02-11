Mejores universidades para estudiar un MBA: dos colombianas aparecen en el ranking mundial

Elegir dónde cursar un MBA es una de las decisiones académicas más relevantes para quienes buscan fortalecer su perfil directivo y ampliar sus oportunidades profesionales.

En ese contexto, el QS Global MBA Rankings 2026 publicó su más reciente clasificación de las mejores escuelas de negocios del mundo, un listado que evaluó más de 1.400 programas y en el que aparecen dos universidades colombianas, consolidando la presencia del país en el mapa global de la educación ejecutiva.

El ranking, elaborado por la firma QS, analizó criterios como empleabilidad, retorno de inversión, liderazgo intelectual, emprendimiento y diversidad, variables clave para medir el impacto real de un MBA en la trayectoria profesional de los graduados.

QS Global MBA Rankings 2026: las mejores universidades para estudiar un MBA

En la edición 2026, el primer lugar fue ocupado por Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, que alcanzó una puntuación perfecta de 100 sobre 100, reafirmando su liderazgo histórico en la formación de altos ejecutivos.

Muy cerca se ubicaron otras instituciones de élite como Harvard Business School (99,6), MIT Sloan School of Management (99,4) y Stanford Graduate School of Business (99,0).

Foto: La República

El top 10 también incluyó destacadas escuelas europeas, entre ellas HEC Paris (98,8), London Business School (97,6), Cambridge Judge Business School (97,0) e Insead (96,9).

La lista la completan Kellogg School of Management de Northwestern University (96,7) y Columbia Business School (96,1).

En total, seis de las diez primeras posiciones corresponden a universidades de Estados Unidos, mientras que Europa aporta cuatro, lo que refleja el dominio histórico de estas regiones en la educación en negocios, aunque con una creciente competencia global.

Los altos puntajes, en su mayoría superiores a 96, evidencian la consistencia académica, la fortaleza de sus redes de egresados y las oportunidades laborales que ofrecen estos programas tras la graduación.

Universidades colombianas en el ranking mundial de MBA

Dentro del listado global, Colombia logró posicionar dos instituciones. La Universidad Eafit se ubicó en la banda 251–300, mientras que la Universidad Icesi apareció en la categoría 301+, un resultado significativo si se tiene en cuenta que el ranking evalúa más de 1.400 programas a nivel mundial.

El desempeño de Eafit destaca especialmente en el contexto nacional. Su programa de MBA se ha consolidado como uno de los más reconocidos del país y figura de manera recurrente en los primeros lugares de rankings locales.

Según Luis Fernando Vargas Alzate, profesor del MBA de Eafit, el posicionamiento responde a una combinación de factores estratégicos.

“El diferencial del programa está en la conexión constante con el sector productivo y la internacionalización de la experiencia académica”, explicó el académico.

A esto se suma una malla curricular diseñada a partir de las necesidades reales del entorno empresarial, una relación cercana con empresarios y gremios, y la posibilidad de que los estudiantes participen en experiencias prácticas alineadas con la realidad del mercado colombiano.

La presencia de universidades colombianas en el QS Global MBA Rankings 2026 confirma que, aunque aún existe una brecha frente a las grandes escuelas internacionales, los programas del país avanzan en calidad, pertinencia y proyección.

Además, el ranking se convierte en una herramienta clave para identificar programas con mayor retorno económico y mejores oportunidades de colocación laboral, factores cada vez más determinantes para quienes buscan cursar un MBA.