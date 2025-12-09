Importante aerolínea confirmó cambios para pasajeros desde el 1 de octubre

Los viajeros deberán prepararse para nuevas medidas a bordo de una de las aerolíneas más reconocidas del mundo.

RELACIONADO Aerolínea anuncia tarifas especiales desde y hacia Villavicencio por derrumbe en la vía al Llano

Emirates anunció que, desde el 1 de octubre de 2025, quedará prohibido el uso de baterías externas o cargadores portátiles durante sus vuelos, una decisión que busca reforzar la seguridad y que ya ha sido implementada por otras compañías aéreas a nivel global.

La aerolínea explicó que los pasajeros podrán seguir llevando un cargador portátil siempre que cumpla con condiciones específicas, aunque no podrán utilizarlo dentro de la cabina ni conectarlo a la fuente de alimentación del avión.

Las nuevas normas de Emirates para los pasajeros

Entre las medidas confirmadas por Emirates, se destacan:

Los clientes podrán llevar un cargador portátil de menos de 100 vatios-hora.

No se permitirá usar baterías externas para cargar dispositivos personales a bordo.

Queda prohibido recargar una batería externa con la corriente del avión.

La información sobre la capacidad de la batería debe estar visible.

Las baterías deben guardarse en el bolsillo del asiento o debajo del asiento delantero, nunca en el compartimento superior.

No está permitido transportarlas en equipaje facturado.

Según la compañía, estas restricciones responden al aumento de incidentes relacionados con baterías de litio en la industria aérea.

El sobrecalentamiento de este tipo de dispositivos puede provocar incendios o explosiones, lo que representa un riesgo para pasajeros y tripulación.

Maletas inteligentes y otras restricciones

Emirates también actualizó sus condiciones respecto a las maletas inteligentes: estarán permitidas en cabina siempre que la batería sea extraíble y el equipaje cumpla con el tamaño y peso autorizados.

Con estas nuevas normas, la aerolínea busca garantizar la seguridad de todos los pasajeros y mantener un control efectivo frente a riesgos asociados al uso de baterías externas.

¿Dónde tiene rutas Emirates en Colombia?