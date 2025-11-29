CANAL RCN
Economía

¿Lo pueden multar por prender velitas en un conjunto residencial? Esto dice la ley

Evite multas y sanciones durante la celebración del Día de las Velitas si es residente de propiedad horizontal.

Celebración Día de las Velitas Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El 7 de diciembre es una de las fechas más representativas para miles de familias en Colombia, que acostumbran encender velas y faroles para marcar el inicio de las festividades decembrinas.

La razón por la que pueden multarlo por decoraciones navideñas en conjunto residencial: esto dice la ley
RELACIONADO

La razón por la que pueden multarlo por decoraciones navideñas en conjunto residencial: esto dice la ley

Sin embargo, realizar esta tradición dentro de conjuntos residenciales está sujeto a las reglas internas de cada copropiedad, especialmente cuando involucra zonas comunes o fachadas.

La Ley 675 de 2001 no regula decoraciones específicas, pero sí establece normas generales sobre el uso de bienes comunes y la conservación de la imagen del conjunto, dejando a cada reglamento interno la definición de lo que está permitido o prohibido.

¿Qué dice la ley sobre prender velitas en conjuntos residenciales?

La Ley 675 de 2001 no menciona de manera expresa la celebración del Día de las Velitas ni el uso de faroles o velas. Lo que sí establece es que cualquier conducta en zonas comunes se debe ajustar al reglamento interno, el cual puede incluir restricciones relacionadas con seguridad, convivencia, manejo de riesgos o preservación de fachadas.

Si el reglamento interno prohíbe colocar objetos inflamables, decorar áreas comunes o alterar temporalmente la fachada, la administración puede iniciar un proceso sancionatorio, siempre siguiendo el procedimiento y los límites definidos por la ley y por el propio reglamento.

¿Cuánto cuesta la multa?

El artículo 59 de la ley indica que las multas por incumplir las normas de la copropiedad pueden pueden obtener una multa económica de $300.000 o $416.000, dependiendo tanto de la gravedad de la falta como de lo establecido en el reglamento de cada conjunto. Además, en algunos casos, la reincidencia genera sanciones adicionales o restricciones temporales en el uso de determinadas áreas.

Es importante tener en cuenta que la tradición no está prohibida. Los residentes pueden encender velas dentro de sus viviendas, en balcones o en terrazas privadas, siempre que esto no implique riesgos ni altere la apariencia general del conjunto. De esta manera, se preserva la celebración sin vulnerar las normas de convivencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario

Educación

¿Su hijo perdió el año? Esta norma permite pedir revisión del caso

Comercio

¿Cómo ha cambiado el papel del consumidor frente a las ofertas y descuentos del Black Friday?

Otras Noticias

Abuso a menores

Exconcejal de Chinchiná es enviado a la cárcel tras ser señalado de explotación sexual a menores

El sujeto habría realizado contenido audiovisual en donde las víctimas son expuestas a distintos vejámenes.

Conciertos

Emocionante: el profe Montoya, invitado especial de J Balvin para su concierto

El profesor Luis Fernando Montoya fue invitado especialmente por J Balvin para su concierto de este sábado en Medellín.

Deportes Tolima

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano

Venezuela

Venezuela responde a Trump: califica como “acto hostil y arbitrario” el anuncio sobre su espacio aéreo

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar