CANAL RCN
Economía

La razón por la que pueden multarlo por decoraciones navideñas en conjunto residencial: esto dice la ley

Decorar su casa o apartamento podría traerle duras consecuencias económicas, en caso de no cumplir.

Decoración navideña multa
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
08:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cerca de una de las épocas más esperadas del año, como lo es la Navidad, son millones de colombianos lo que optan por adornar sus hogares y balcones con diferentes adornos, como luces, bastones, e incluso con estatuas de animales alusivos a esta época.

No obstante, muchos colombianos pasan por alto que estas decoraciones no son permitidas en algunos espacios, especialmente en los conjuntos residenciales, ya que se debe cumplir con ciertas normas que, en caso de no ser cumplidas, traerán duras consecuencias en lo económico.

Dueños de mascotas en conjuntos residenciales deberán realizar requisito clave: la norma es clara
RELACIONADO

Dueños de mascotas en conjuntos residenciales deberán realizar requisito clave: la norma es clara

La Ley de Propiedad Horizontal, indica que no se pueden hacer modificaciones estéticas a las fachadas y áreas colectivas sin autorización de la administración o asamblea, pues en caso de no tenerla, habrá multas.

Ley aclara de cuánto es la multa por decoraciones navideñas en conjuntos residenciales

Para dar claridad al tema, los residentes sí pueden poner adornos navideños en su área privada, esto siempre y cuando no interfiera, genere riegos o dañe la fachada del conjunto.

El reglamento puede prohibir la instalación de elementos en zonas externas que afecten la estética general de la copropiedad, como plantas o adornos muy notorios.

Por ejemplo, el uso de extensiones eléctricas defectuosas, la sobrecarga de enchufes o la instalación de luces en lugares peligrosos pueden generar multas debido a los riesgos de incendio o accidentes que representan.

Estos son los tres escenarios en los que podrá ser multado por las cámaras de fotodetección de la 13
RELACIONADO

Estos son los tres escenarios en los que podrá ser multado por las cámaras de fotodetección de la 13

Según el artículo 59 de la Ley 675, aquellas personas que no respeten las consideraciones de la administración del conjunto pueden obtener una multa económica de $300.000 o $416.000.

Además, la Ley 1801 de 2016 puede usarse para respaldar sanciones en casos específicos donde la decoración afecta la convivencia o la seguridad:

  • Integridad del espacio público (artículo 140): El código sanciona comportamientos que afecten el espacio público. Si una decoración en una zona común (que se considera espacio semipúblico en algunos casos) causa daño o genera un riesgo, podría aplicarse esta norma.
  • Tranquilidad y seguridad (artículo 26): Este código vela por la convivencia armónica. Si una decoración, por su volumen de sonido, brillo excesivo o riesgo, perturba la tranquilidad o la seguridad, puede motivar una amonestación o una sanción de la autoridad.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¿Cambio imprevisto en el precio del dólar en Colombia hoy 29 de octubre de 2025? Así se está cotizando

Bancolombia

¡Vuelve la abejita! Bancolombia revive Conavi con nueva tarjeta débito en el país

Subsidios en Colombia

Colombianos dejarán de recibir subsidios en efectivo: deberán cumplir con nuevo requisito

Otras Noticias

Alberto Gamero

Alberto Gamero dejó dudas en su continuidad tras la eliminación de Deportivo Cali

Deportivo Cali fue eliminado faltando dos fechas para culminar el todos contra todos y Alberto Gamero se mostró preocupado en rueda de prensa.

Clan del Golfo

Mujer contó cómo fue estar 11 años en el Clan del Golfo: reclutamiento le arrebató la infancia

El nacimiento de su hijo fue lo que la motivó a dejar las filas del grupo armado.

Huracanes

🔴En vivo | Huracán Melissa tocó tierra en Santiago de Cuba al degradarse a categoría 3

Masterchef Celebrity Colombia

¿Un plato sencillo?: este fue el eliminado de la noche en MasterChef Celebrity

Cuidado personal

¿Qué comer antes y después de hacer ejercicio, según los expertos?