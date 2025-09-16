CANAL RCN
Economía

Reconocido supermercado celebra su aniversario con descuentos de hasta el 50%

Un supermercado en Colombia celebra su aniversario con descuentos de hasta el 50% en alimentos, aseo, lácteos y electrodomésticos por tiempo limitado.

Makro celebra 30 años en Colombia con descuentos de hasta el 50%
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
07:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cadena Makro Colombia celebra tres décadas en el país y lo hace con una campaña que promete convertirse en una de las más atractivas del año.

Prográmese: estos son los restaurantes que participarán en el Pizza Master 2025
RELACIONADO

Prográmese: estos son los restaurantes que participarán en el Pizza Master 2025

Desde el 12 hasta el 18 de septiembre, la compañía lanzó una semana de descuentos especiales que oscilan entre el 20 % y el 50 % en productos de primera necesidad y electrodomésticos, reafirmando su compromiso con el ahorro de las familias y negocios colombianos.

Descuentos para familias y empresarios

En el marco de su aniversario número 30, Makro anunció promociones tanto para compras al detal como al por mayor, convirtiéndose en una oportunidad para hogares y empresarios que abastecen sus negocios.

Supermercado colombiano comenzó a cerrar su operación en el país: esto se sabe
RELACIONADO

Supermercado colombiano comenzó a cerrar su operación en el país: esto se sabe

La cadena incluyó en esta campaña alimentos frescos como arroz, aceite, pastas, frutas, verduras, carnes y pescados. Además, se destacan descuentos de hasta el 60 % en la segunda unidad de carnes frías y embutidos, un beneficio atractivo para restaurantes y cafeterías.

Las bebidas, por su parte, cuentan con rebajas de hasta el 30 %, mientras que la panadería y los lácteos ofrecen precios especiales en quesos, yogures y pan fresco.

Artículos de aseo para el hogar, champús y detergentes llegan a un 50 % de descuento, aliviando el bolsillo de los consumidores en rubros de alta demanda.

Promociones destacadas y electrodomésticos con rebaja

La compañía también pensó en quienes buscan electrodomésticos. Neveras, licuadoras, hornos y batidoras cuentan con descuentos de hasta el 40 %, ampliando las posibilidades de ahorro en productos de cocina y tecnología para el hogar.

“Queremos celebrar estos 30 años agradeciendo la confianza de los colombianos, ofreciendo precios que realmente marquen la diferencia en su economía”, señaló la compañía en su anuncio oficial.

Con estas promociones, Makro no solo celebra su historia en Colombia, sino que ratifica su modelo de ahorro inteligente para familias y negocios, consolidándose como uno de los referentes del comercio al por mayor y al detal en el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Compensar

Feria de vivienda de Compensar: subsidios, créditos y proyectos

Licencia de conducción

Los nuevos costos que tendría la licencia de conducción en Colombia: ojo al nuevo trámite

Bancolombia

Bancolombia anuncia suspensión temporal en su App Mi Bancolombia: ¿Cuándo y en qué horario?

Otras Noticias

Enfermedades

Estudio revela asociaciones entre el Covid y periodos menstruales más largos

La investigación reveló el impacto que el virus tiene sobre el ciclo natural y la posible deficiencia de hierro en el cuerpo.

Cartagena

VIDEO | Canino habría sido brutalmente agredido por su propietaria en Cartagena

La dueña del canino compartió un video en redes sociales explicando lo sucedido. Las autoridades ya están adelantando las investigaciones para aclarar los hechos.

Champions League

Él es Camilo Durán, el colombiano que le hizo gol al Benfica en Champions League

Viral

Reconocida cantante hará un baby shower benéfico: busca obtener donaciones

Brasil

Bolsonaro hospitalizado tras crisis de salud en prisión domiciliaria