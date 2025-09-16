Reconocido supermercado celebra su aniversario con descuentos de hasta el 50%

La cadena Makro Colombia celebra tres décadas en el país y lo hace con una campaña que promete convertirse en una de las más atractivas del año.

Desde el 12 hasta el 18 de septiembre, la compañía lanzó una semana de descuentos especiales que oscilan entre el 20 % y el 50 % en productos de primera necesidad y electrodomésticos, reafirmando su compromiso con el ahorro de las familias y negocios colombianos.

Descuentos para familias y empresarios

En el marco de su aniversario número 30, Makro anunció promociones tanto para compras al detal como al por mayor, convirtiéndose en una oportunidad para hogares y empresarios que abastecen sus negocios.

La cadena incluyó en esta campaña alimentos frescos como arroz, aceite, pastas, frutas, verduras, carnes y pescados. Además, se destacan descuentos de hasta el 60 % en la segunda unidad de carnes frías y embutidos, un beneficio atractivo para restaurantes y cafeterías.

Las bebidas, por su parte, cuentan con rebajas de hasta el 30 %, mientras que la panadería y los lácteos ofrecen precios especiales en quesos, yogures y pan fresco.

Artículos de aseo para el hogar, champús y detergentes llegan a un 50 % de descuento, aliviando el bolsillo de los consumidores en rubros de alta demanda.

Promociones destacadas y electrodomésticos con rebaja

La compañía también pensó en quienes buscan electrodomésticos. Neveras, licuadoras, hornos y batidoras cuentan con descuentos de hasta el 40 %, ampliando las posibilidades de ahorro en productos de cocina y tecnología para el hogar.

“Queremos celebrar estos 30 años agradeciendo la confianza de los colombianos, ofreciendo precios que realmente marquen la diferencia en su economía”, señaló la compañía en su anuncio oficial.

Con estas promociones, Makro no solo celebra su historia en Colombia, sino que ratifica su modelo de ahorro inteligente para familias y negocios, consolidándose como uno de los referentes del comercio al por mayor y al detal en el país.