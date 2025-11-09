Prográmese: estos son los restaurantes que participarán en el Pizza Master 2025
El famoso evento gastronómico ya hizo oficial las ciudades y los restaurantes que participarán en su nueva edición.
Noticias RCN
10:08 a. m.
Los amantes de la pizza se están preparando para la nueva edición del famoso evento con el que los mejores y más novedosos restaurantes se enfrentarán por conquistar el paladar de los colombianos.
De esta manera, Tulio Recomienda ya hizo oficial las fechas, el listado de ciudades y restaurantes que participarán en el gran festival.
Restaurantes participantes en el Pizza Master 2025
La nueva edición contará con la participación de ciudades como: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Ibagué, Villavicencio, Pereira, Manizales, Popayán, Neiva, Yopal y Florencia.
Durante la semana del 22 al 28 de septiembre los fanáticos escogen a sus restaurantes favoritos, por medio de la aplicación oficial del evento. Algunos de los restaurantes que participarán en la ciudad de Bogotá son:
- Pizzi Pizza
- Ellinika
- Mirandas
- Pizzarola
- Nonna Pizzería
- Clandestine Pizza
- Osteria La Colpa
- Luchiana Pizza
- Coyote
- 400 Grados Pizza
- Fiori Di Zucca
- Ripiana Restaurante Bistro
- Le Paste
- Mikela Pizza Rústica
- Terra
- Salama Pizzería
- Sorrento Restaurante
- Pepe y Roni
- Maquiavelo
Así mismo, en Cundinamarca se podrá disfrutar de algunos restaurantes en Chía y Cajicá. Con esta nueva edición, bajo el lema “La resistencia”, se busca resaltar el talento nacional e incentivar a los cocineros a crear exclusivas preparaciones que le abran la puerta a nuevos sabores.
Ganadores Pizza Master 2024
Durante la más reciente edición se registraron un total de 68.610 votos para escoger las pizzerías favoritas de los comensales. Por supuesto, los ganadores de cada ciudad se llevaron un gran reconocimiento ante los amantes de la pizza.
Algunos de los ganadores en Bogotá fueron La Martina Trattoria, Pizza a la Piedra, Fortezza. En Cali fueron Pancho y Josefina, Constantina Pizzería, Concept Urban Food. En Medellín también se exaltó a Pizzaiolo, Corrientes y Vesuvio Pizzería.