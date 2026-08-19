Reconocida cadena de supermercados dice adiós a Colombia y cierra todas sus sucursales

El panorama del comercio minorista en Colombia atraviesa una de sus transformaciones más drásticas de los últimos años. La intensa presión competitiva, sumada a los cambios acelerados en los hábitos de consumo y la consolidación masiva del modelo de tiendas de descuento (hard discount), se cobró una nueva víctima en el mercado nacional.

Se trata de la línea de tiendas de conveniencia y cercanía Spid, pertenecientes al importante conglomerado multinacional chileno Cencosud, la cual confirmó el cierre definitivo de la totalidad de sus puntos de venta a nivel nacional.

La cadena, que irrumpió en el mercado colombiano en 2021 como una ambiciosa apuesta por la compra rápida y el servicio de entregas a domicilio en tiempo récord (de menos de 30 minutos), bajó de forma permanente sus persianas tras no lograr la rentabilidad requerida en un entorno dominado por gigantes de bajo costo como Tiendas D1 y Ara.

Las razones del adiós de esta cadena de supermercados

Spid nació como un proyecto estratégico de Cencosud —grupo empresarial que también abandera marcas emblemáticas de gran formato en el país como Jumbo, Metro y Easy— para capturar el flujo de consumidores de las zonas urbanas de alto tráfico peatonal. Muchos de sus establecimientos fueron adaptados en locales que oscilaban entre los 100 y 200 metros cuadrados, priorizando una experiencia de compra express con productos de primera necesidad, bebidas y abarrotes básicos.

Sin embargo, el mercado del retail en Colombia se ha convertido en uno de los más agresivos de América Latina. El ascenso imparable de las cadenas de descuento duro, que ofrecen precios imbatibles sacrificando marcas tradicionales o reduciendo costos logísticos, terminó sofocando el margen de maniobra de las tiendas de conveniencia tradicionales.

A través de una declaración institucional, el grupo empresarial explicó que esta movida obedece a una reorganización clave de sus activos e inversiones:

"Como parte del proceso de fortalecimiento y consolidación de nuestra operación en Colombia, hemos avanzado en la integración del negocio alrededor de nuestras marcas estratégicas: Jumbo, Easy y Metro. En ese contexto, la línea de tiendas Spid culmina su ciclo, orientando todos los esfuerzos en potenciar la propuesta de valor de nuestras marcas principales de cara a los colombianos", se lee.

¿Qué pasará con la plantilla de empleados y los canales de venta?

A diferencia de cierres empresariales marcados por liquidaciones judiciales o quiebras imprevistas, Cencosud aclaró que este repliegue operacional no implica la salida de la matriz del mercado colombiano ni la pérdida masiva de puestos de trabajo.

De acuerdo con la compañía, más del 90 % de los colaboradores que formaban parte del equipo humano de Spid fueron reubicados exitosamente en las salas de venta de los hipermercados Jumbo, Metro y las tiendas del hogar Easy.

Por su parte, la variada oferta de productos que manejaba la marca Spid fue integrada progresivamente en las plataformas digitales y canales de comercio electrónico del grupo.