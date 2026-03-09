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Puntos más importantes que podría incluir la contrarreforma pensional: ¿Qué cambiaría?

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, detalló cuáles son los puntos más importantes de la contrarreforma que se está moldeando.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 03 de 2026
06:54 p. m.
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El 25 de agosto, la Corte Constitucional tomó una importante decisión acerca de la reforma pensional del gobierno Petro.

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Hay que recordar que, en junio de 2025, la Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional luego de que el alto tribunal ordenara subsanar vicios de procedimiento, por lo que se tuvo que debatir nuevamente.

¿Qué decidió la Corte sobre la reforma pensional?

Sin embargo, el órgano legislativo debía presentar un informe con la respectiva subsanación de los vicios. Hasta no tener el visto bueno de la Corte Constitucional, la reforma no podía regir.

Pues bien, finalmente el alto tribunal falló y avaló la mayoría del articulado, pero devolvió una parte. La Corte declaró exequible gran parte de la iniciativa, excepto nueve puntos devueltos por vicios de trámite.

En ese orden de ideas, el nuevo modelo de pensiones entonces regirá desde el 1 de abril de 2027 con el régimen mixto (Colpensiones y aportes a fondos privados) y la edad (57 años para las mujeres y 62 para hombres), entre otras novedades.

Desde el Centro Democrático se está construyendo una contrarreforma y el senador Andrés Forero explicó en La FM cuáles serían los puntos clave de esta iniciativa.

Cámara debe debatir los 9 artículos devueltos

Por un lado, sostuvo que en el Congreso se deben debatir los nueve artículos devueltos, por lo que en este trámite se pueden eliminar algunos o el propio alto tribunal los tumbaría si así lo considera.

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Una de las iniciativas que se discutirá, según explicó Forero, corresponderá a aumentar la cotización mínima de semanas para mujeres, pasando de 850 a 1.000 semanas.

El congresista mencionó los que para la bancada son los puntos que se deben ajustar prioritariamente: el pilar semicontributivo, la devolución de saldos y limitar el papel de Colpensiones para competir con los fondos privados. Estarían incluidos en la contrarreforma.

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