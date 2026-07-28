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Alertan por nueva estafa en WhatsApp que usa facturas y comprobantes falsos

Así funciona el malware que se está propagando por WhatsApp desde contactos conocidos.

Estafas
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 28 de 2026
09:52 p. m.
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Expertos en ciberseguridad alertaron sobre una campaña de malware que se está propagando a través de WhatsApp mediante archivos que simulan facturas, comprobantes de pago y extractos bancarios. La modalidad ya ha sido detectada en América Latina y aprovecha cuentas comprometidas de contactos conocidos para engañar a las víctimas.

Abrir un archivo enviado por un amigo o un familiar en WhatsApp suele ser un acto cotidiano. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre una nueva campaña de malware que utiliza precisamente esa confianza para infectar computadores y dar acceso remoto a ciberdelincuentes.

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La modalidad consiste en el envío de archivos que aparentan ser documentos habituales, como facturas, estados de cuenta, comprobantes de pago o avisos de deuda. Lo que hace especialmente peligrosa esta estrategia es que los mensajes provienen de cuentas reales de WhatsApp previamente comprometidas, por lo que a simple vista parecen completamente legítimos.

La campaña fue identificada por investigadores del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, GReAT., quienes detectaron que la amenaza ya circula en varios países, incluidos algunos de América Latina.

¿Cómo funciona el nuevo malware que circula por WhatsApp?

Según el análisis de los especialistas, el ataque comienza cuando la víctima abre un archivo adjunto con extensión de script desde su computador mediante WhatsApp Web o la aplicación de escritorio.

Al ejecutarlo, el archivo inicia una serie de procesos que descargan componentes adicionales desde servidores externos e instalan herramientas que permiten a los atacantes acceder de forma remota al equipo.

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Con ese acceso, los delincuentes podrían obtener información almacenada en el dispositivo, instalar otros programas maliciosos o utilizar el computador para nuevas acciones sin que el usuario lo note.

¿Cómo evitar caer en este tipo de ataques?

Los expertos recomiendan desconfiar de cualquier archivo recibido por WhatsApp que no haya sido solicitado previamente, incluso si fue enviado por un contacto conocido.

También aconsejan verificar por otro medio si la persona realmente compartió el documento antes de abrirlo y evitar ejecutar archivos con extensiones como .vbs, .exe, .bat, .cmd, .js o similares cuando su origen no esté completamente confirmado.

Otra señal de alerta son los mensajes que llegan sin contexto y contienen supuestas facturas, extractos bancarios, comprobantes de pago o avisos de cobro, ya que este tipo de documentos está siendo utilizado como anzuelo para convencer a las víctimas de abrir el archivo.

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Aunque esta campaña fue detectada recientemente, especialistas en ciberseguridad advierten que los atacantes están trasladando cada vez más sus estrategias hacia aplicaciones de mensajería instantánea, donde la confianza entre contactos reduce las sospechas y aumenta la posibilidad de que un usuario termine ejecutando un archivo malicioso.

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