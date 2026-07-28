Sueldos en el Ejército: cuánto ganan oficiales, suboficiales, soldados y por qué piden revisarlo

Los sueldos en el Ejército Nacional de Colombia están definidos por un sistema jerárquico que diferencia los rangos entre los uniformados. Sin embargo, tras los últimos aumentos a los soldados profesionales bajo la administración de Gustavo Petro, al interior de la institución estarían planteando que las diferencias con grados superiores no están siendo proporcionadas.

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La metodología para la asignación de salarios la define el Decreto 384 de 2026, donde cada grado recibe un ingreso básico mensual calculado a partir de un porcentaje fijo del valor asignado al general, quien representa el 100% de la escala.

Cómo se calcula el sueldo en el Ejército Nacional

Para 2026, el sueldo básico para el general es de $10.523.425, valor correspondiente al 45% de la remuneración mensual de un Ministro del Despacho. A partir de ese valor, se define cada asignación básica.

Es importante señalar que para cada grado militar existen primas, subsidios y bonificaciones que varían según la antigüedad, el cargo o la ubicación del servicio.

Escala salarial en el Ejército Nacional

Oficiales:

General - 100,0000% - $10.523.425

Mayor General - 96,9064% - $10.197.872

Brigadier General - 86,6242% - $9.115.833

Coronel - 67,1283% - $7.064.197

Teniente Coronel - 52,3616% - $5.510.239

Mayor - 45,5288% - $4.791.190

Capitán - 37,4682% - $3.942.938

Teniente - 32,7292% - $3.444.227

Subteniente - 28,9366% - $3.045.121

Suboficiales:

Sargento Mayor de Comando Conjunto - 42,3483% - $4.456.491

Sargento Mayor de Comando - 36,2428% - $3.813.984

Sargento Mayor - 32,5610% - $3.426.522

Sargento Primero - 27,9765% - $2.944.086

Sargento Viceprimero - 25,3223% - $2.664.773

Sargento Segundo - 24,1934% - $2.545.974

Cabo Primero - 24,0434% - $2.530.189

Cabo Segundo - 23,8934% - $2.514.404

Cabo Tercero - 23,5934% - $2.482.833

Los soldados profesionales reciben un sueldo básico mensual de $2'451.267, mientras que los jóvenes que prestan su servicio militar obtienen una bonificación mensual del 100% del salario mínimo fijado para este año, es decir $1.750.905.

¿Por qué piden revisar los sueldos en el Ejército Nacional?

Desde el Ejército Nacional estarían pidiendo al Gobierno Nacional que se revise la escala salarial, según un documento revelado por Caracol Radio, puesto que el salario para un soldado profesional tiene diferencias inferiores a los 100.000 pesos con relación a varios grados superiores.

La petición presentada por el Ejército Nacional no propone reducir el salario de los soldados profesionales ni reversar los incrementos otorgados, advierte que la situación podría afectar la diferenciación salarial que debe existir conforme a los principios de jerarquía, responsabilidad, mando, antigüedad y funciones propias de cada grado.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro señaló que la remuneración de los militares no debe responder únicamente al grado ocupado, sino también al riesgo que enfrenta cada integrante de la Fuerza.