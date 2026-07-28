CANAL RCN
Economía

Sueldos en el Ejército: cuánto ganan oficiales, suboficiales, soldados y por qué piden revisarlo

El Ejército Nacional pidió al próximo Gobierno una revisión técnica de la estructura salarial para mantener la proporcionalidad entre rangos.

Ejército Nacional de Colombia
FOTO: Ejéricito

Noticias RCN

julio 28 de 2026
09:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los sueldos en el Ejército Nacional de Colombia están definidos por un sistema jerárquico que diferencia los rangos entre los uniformados. Sin embargo, tras los últimos aumentos a los soldados profesionales bajo la administración de Gustavo Petro, al interior de la institución estarían planteando que las diferencias con grados superiores no están siendo proporcionadas.

Ejército advierte déficit crítico en material de guerra y personal
RELACIONADO

Ejército advierte déficit crítico en material de guerra y personal

La metodología para la asignación de salarios la define el Decreto 384 de 2026, donde cada grado recibe un ingreso básico mensual calculado a partir de un porcentaje fijo del valor asignado al general, quien representa el 100% de la escala.

Cómo se calcula el sueldo en el Ejército Nacional

Para 2026, el sueldo básico para el general es de $10.523.425, valor correspondiente al 45% de la remuneración mensual de un Ministro del Despacho. A partir de ese valor, se define cada asignación básica.

Es importante señalar que para cada grado militar existen primas, subsidios y bonificaciones que varían según la antigüedad, el cargo o la ubicación del servicio.

Escala salarial en el Ejército Nacional

Oficiales:

  • General - 100,0000% - $10.523.425
  • Mayor General - 96,9064% - $10.197.872
  • Brigadier General - 86,6242% - $9.115.833
  • Coronel - 67,1283% - $7.064.197
  • Teniente Coronel - 52,3616% - $5.510.239
  • Mayor - 45,5288% - $4.791.190
  • Capitán - 37,4682% - $3.942.938
  • Teniente - 32,7292% - $3.444.227
  • Subteniente - 28,9366% - $3.045.121

Suboficiales:

  • Sargento Mayor de Comando Conjunto - 42,3483% - $4.456.491
  • Sargento Mayor de Comando - 36,2428% - $3.813.984
  • Sargento Mayor - 32,5610% - $3.426.522
  • Sargento Primero - 27,9765% - $2.944.086
  • Sargento Viceprimero - 25,3223% - $2.664.773
  • Sargento Segundo - 24,1934% - $2.545.974
  • Cabo Primero - 24,0434% - $2.530.189
  • Cabo Segundo - 23,8934% - $2.514.404
  • Cabo Tercero - 23,5934% - $2.482.833

Los soldados profesionales reciben un sueldo básico mensual de $2'451.267, mientras que los jóvenes que prestan su servicio militar obtienen una bonificación mensual del 100% del salario mínimo fijado para este año, es decir $1.750.905.

¿Por qué piden revisar los sueldos en el Ejército Nacional?

Desde el Ejército Nacional estarían pidiendo al Gobierno Nacional que se revise la escala salarial, según un documento revelado por Caracol Radio, puesto que el salario para un soldado profesional tiene diferencias inferiores a los 100.000 pesos con relación a varios grados superiores.

La petición presentada por el Ejército Nacional no propone reducir el salario de los soldados profesionales ni reversar los incrementos otorgados, advierte que la situación podría afectar la diferenciación salarial que debe existir conforme a los principios de jerarquía, responsabilidad, mando, antigüedad y funciones propias de cada grado.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro señaló que la remuneración de los militares no debe responder únicamente al grado ocupado, sino también al riesgo que enfrenta cada integrante de la Fuerza.

Los que más exponen su vida en la confrontación son la tropa de base. Volver a criterios de jerarquización salarial de acuerdo con el grado y no al peligro real es volver a un esquema aristocrático del Ejército.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de julio de 2026

Resultados lotería

Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 28 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

Secretaria de Movilidad

Carril Escolar de la Autopista Norte tendría ajustes: así afectarían a los conductores

Otras Noticias

Perú

Venezuela felicita a Keiko Fujimori tras reanudación de relaciones diplomáticas

Las relaciones entre ambos países se quebraron en julio de 2024, cuando el gobierno de Nicolás Maduro rompió vínculos con Lima.

Turismo

Festival de Arte y Cultura 2026 en Bogotá: anuncian la quinta edición con entrada gratis

Bogotá anunció la quinta edición del Festival de Arte y Cultura 2026. Conozca las fechas, la programación gratuita, los artistas invitados y cómo asistir al evento.

Valle del Cauca

Cámara aprueba traslado a Cali para posesión de Abelardo de la Espriella

Radamel Falcao García

Falcao estaría a un paso de firmar con este club: "matriculó a sus hijos ya"

Ministerio de Salud

Colombia activa la 'Vacunatón Escolar' ante el riesgo de enfermedades prevenibles