Venezuela felicita a Keiko Fujimori tras reanudación de relaciones diplomáticas

El gobierno de Venezuela felicitó este martes a Keiko Fujimori por su toma de posesión como presidenta de Perú, en un gesto que marca el inicio de un proceso de acercamiento bilateral luego de dos años de ruptura diplomática.

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La Cancillería venezolana expresó en un comunicado su saludo “al pueblo del Perú por la toma de posesión de su presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, a quien deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones”.

Ruptura en 2024 y captura de Maduro

Las relaciones entre ambos países se quebraron en julio de 2024, cuando el gobierno de Nicolás Maduro —capturado en enero pasado en un operativo de Estados Unidos— decidió romper vínculos con Lima. La medida respondió a que el entonces canciller peruano calificó de “fraude” la cuestionada reelección de Maduro ese año.

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El viernes pasado, Caracas y Lima acordaron iniciar un “proceso progresivo” de “reanudación” de sus relaciones diplomáticas, lo que abrió la puerta a un nuevo capítulo en la relación bilateral.

Voluntad de diálogo bajo presión

El Ejecutivo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, manifestó su “firme voluntad de fortalecer los lazos de diálogo” con el gobierno que inicia Fujimori.

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El gesto diplomático se produce en un contexto regional marcado por tensiones políticas y económicas, y representa un intento de recomponer la relación entre dos países que habían mantenido un vínculo histórico hasta la crisis de 2024.