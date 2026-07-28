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Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 28 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

Los apostadores siguen revisando sus tiquetes tras el sorteo del Super Astro Luna de este 28 de julio. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
09:05 p. m.
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Cada edición del Super Astro Luna queda identificada por una única combinación. Cuando el sorteo concluye, las cifras seleccionadas y el signo zodiacal anunciado pasan a representar exclusivamente esa jornada, convirtiéndose en la referencia oficial para quienes consultan el resultado correspondiente a la fecha.

Este 28 de julio de 2026, el juego realizó una nueva edición nocturna y publicó el desenlace del sorteo. Como es habitual, la combinación oficial quedó conformada por cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que distinguen esta modalidad frente a otros juegos de azar.

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La mecánica del Super Astro Luna mantiene el mismo formato en cada jornada, pero el resultado cambia por completo de una edición a otra. Por ello, la combinación divulgada este martes pertenece únicamente al sorteo realizado hoy y no guarda relación con las cifras publicadas en días anteriores.

Quienes consultan el resultado deben tener presente que la secuencia numérica y el signo zodiacal hacen parte de una misma combinación. Ambos componentes son necesarios para identificar correctamente el desenlace oficial del juego.

¿Será que usted fue uno de los ganadores tras la reciente jornada del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 28 de julio de 2026

El sorteo del Super Astro Luna se realizó a las 10:50 de la noche de este 28 de julio de 2026 y los ganadores tuvieron coincidencias con la siguiente combinación:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Una combinación exclusiva para la jornada de hoy en el Super Astro Luna

Con la divulgación del resultado queda oficialmente identificada la edición de este martes. La combinación publicada será la única asociada al 28 de julio de 2026 y servirá como referencia para esta jornada dentro de la programación habitual del Super Astro Luna.

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El próximo sorteo volverá a definir una combinación completamente diferente. De esa manera, cada edición conserva su propia identidad y aporta un nuevo resultado independiente, manteniendo la dinámica característica del Super Astro Luna.

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