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Llamadas fraudulentas: las tácticas más efectivas de los estafadores

Las mentiras más utilizadas en llamadas fraudulentas en América Latina.

Las mentiras más utilizadas en llamadas fraudulentas en América Latina
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 11 de 2026
10:00 a. m.
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El uso masivo de llamadas telefónicas sigue siendo una de las principales puertas de entrada para los fraudes financieros que hoy afectan a los latinoamericanos.

Expertos de Kaspersky alertan cuáles son las “mentiras” usadas por los ciberdelincuentes en llamadas de spam o extorsión. Lejos de ser simples bromas, las historias que utilizan son sofisticadas y tienen como objetivo robar dinero y datos, aprovechándose de la confianza y el sentido de urgencia de las víctimas.

Los temas más utilizados por los ciberdelincuentes

Los temas más reportados por los usuarios de Who Calls, la aplicación de Kaspersky para identificar y bloquear llamadas no deseadas, están principalmente relacionados con fraudes financieros.

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También se registran contactos vinculados a seguridad social, salud, seguros, compras en línea, operadores de telecomunicaciones e incluso llamadas silenciosas.

Entre las clasificaciones más comunes realizadas por los usuarios destacan, en ese orden, los términos “fraude”, “estafa” y “spam”.

También, aparecen los fraudes financieros, con etiquetas como “fraude bancario”, “estafa financiera” y “delito financiero”; y a su vez son frecuentes las llamadas relacionadas con telecomunicaciones, que incluyen a los principales operadores, así como aquellas vinculadas a la seguridad social, con términos como “SS” y “prueba de vida”.

Completan la lista categorías relacionadas con compras, como “estafa con tarjeta”, “cobro indebido” y “compra falsa”, además de llamadas silenciosas, clasificadas como “mudo” o “no dice nada”

En la mayoría de estos fraudes, los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social, es decir, manipulan el comportamiento y las emociones de la víctima para obtener información o dinero.

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En lugar de explotar fallas tecnológicas, se aprovechan de la confianza, el miedo y el sentido de urgencia, por ejemplo, al simular una emergencia, una oportunidad imperdible o un problema grave que requiere una solución inmediata. Este tipo de enfoque reduce la capacidad de análisis de la víctima, llevándola a tomar decisiones rápidas e impulsivas, como compartir datos sensibles o realizar transferencias.

Las mentiras que cuentan los cibercriminales al teléfono

  • Estafa del falso asesor bancario con “problema en la cuenta”: en este tipo de modalidad, el delincuente llama haciéndose pasar por un empleado del banco y advierte sobre un movimiento sospechoso, un intento de fraude o un bloqueo inminente de la cuenta. Para “resolver” la situación, indica a la víctima que confirme datos, proporcione códigos enviados por SMS o incluso realice transferencias a una supuesta “cuenta segura”.
  • Estafa de la falsa central de operador o soporte técnico: en este caso, el delincuente se presenta como representante de una compañía de telefonía, internet o incluso como soporte de aplicaciones. Informa sobre una supuesta falla, una actualización necesaria o el riesgo de bloqueo de la línea. La víctima es guiada para seguir instrucciones en su celular, instalar aplicaciones o compartir códigos. Con ello, el estafador puede tomar control de la línea, clonar WhatsApp o acceder a cuentas vinculadas al número.
  • Estafa relacionada con la seguridad social y la “prueba de vida”: el estafador llama haciéndose pasar por un funcionario del INSS o de una entidad similar, informando que existen pendientes en la pensión o la necesidad de actualizar datos. Solicita información personal, el envío de fotos de documentos o el pago de supuestas tasas. En algunos casos, utiliza mensajes SMS o WhatsApp para aumentar la presión.
  • Estafa en compras en línea: llamadas o mensajes aseguran que existe un problema con un pedido o que un paquete ha sido retenido. El estafador solicita datos de la tarjeta o acceso a aplicaciones de pago para “liberar la entrega”.
  • Estafa de llamada silenciosa o “¿hay alguien ahí?”: la víctima recibe una llamada en la que no hay respuesta o solo se escucha una grabación con frases genéricas como “hola, ¿me escuchas?”. Aunque puede parecer inofensiva, esta modalidad puede utilizarse para identificar números activos, mapear los horarios en los que la persona responde e incluso recopilar pequeñas muestras de voz. Esta información puede ser utilizada en etapas posteriores de fraudes más sofisticados, incluyendo estafas dirigidas o intentos de clonación de voz.
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"Bloquear llamadas no deseadas es solo una parte de la solución. El verdadero desafío está en la educación digital: enseñar a los usuarios a identificar señales de fraude, desconfiar de contactos inesperados y adoptar prácticas seguras de comunicación. Solo así podremos reducir significativamente el impacto de estas estafas en el día a día. Kaspersky promueve diversos contenidos educativos. También es importante destacar que, cuando los usuarios indican si una llamada fue segura o sospechosa, el sistema aprende y se vuelve cada vez más preciso, ayudando a proteger a toda la comunidad. Esta combinación de atención del usuario y tecnología es clave para reducir las estafas en la vida cotidiana”, afirma Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad para América Latina en Kaspersky.

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