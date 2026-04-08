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Estos son los contenidos del celular que debería borrar para evitar estafas

Los errores al usar su celular que lo ponen en riesgo de robo digital. ¿Qué contenidos debería borrar?

Los errores al usar su celular que lo ponen en riesgo de robo digital
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 08 de 2026
03:49 p. m.
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El celular se ha transformado en una herramienta indispensable para la vida cotidiana. Allí se almacenan desde fotos y documentos hasta contraseñas y datos bancarios. Sin embargo, esta comodidad también representa un riesgo y pueden convertirse en una puerta de entrada para fraudes, suplantaciones de identidad y robos de información.

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Con el avance de la tecnología, los delincuentes han perfeccionado sus métodos. Hoy en día, pueden manipular identidades, clonar voces e incluso hacerse pasar por entidades confiables. En ese contexto, eliminar ciertos archivos y datos del dispositivo es una medida preventiva clave.

¿Qué contenidos del celular debe borrar para evitar estafas?

Uno de los principales errores es almacenar fotos de documentos personales como la cédula o el pasaporte. Aunque resulta práctico tenerlos a la mano, estos archivos pueden ser utilizados para cometer fraudes si caen en manos equivocadas.

Otro contenido de alto riesgo son las listas de contraseñas guardadas en notas, imágenes o mensajes. Esta práctica facilita el acceso a cuentas bancarias, correos electrónicos y redes sociales en caso de robo o hackeo.

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Asimismo, guardar la dirección de residencia en el celular puede representar un peligro. Esta información, combinada con otros datos, puede ser utilizada para ubicar a la persona o planear delitos.

Los contactos también pueden ser un punto vulnerable. Tener números registrados como “mamá”, “papá” o “hermana” facilita que los delincuentes realicen estafas haciéndose pasar por el usuario. Lo ideal es usar nombres neutros o menos evidentes.

Finalmente, almacenar números de cuentas bancarias, claves o PIN es una de las prácticas más riesgosas. Estos datos son sensibles y pueden comprometer directamente la seguridad financiera del usuario si el dispositivo es vulnerado.

¿Por qué eliminar estos datos del celular ayuda a prevenir fraudes?

Eliminar estos contenidos del celular reduce significativamente las probabilidades de ser víctima de estafas. En caso de pérdida, robo o acceso no autorizado, los delincuentes tendrán menos herramientas para cometer delitos.

Además, la protección de la información no depende únicamente de la tecnología, sino también de los hábitos digitales. Mantener el celular libre de datos sensibles es una de las primeras barreras de seguridad.

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A esto se suman otras recomendaciones clave: activar el bloqueo con huella o reconocimiento facial, utilizar contraseñas seguras, mantener el sistema operativo actualizado y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

En Colombia y el mundo, los casos de fraude digital han aumentado en los últimos años, impulsados por el uso masivo de dispositivos móviles. Por ello, la prevención se convierte en la mejor estrategia para proteger la información personal.

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