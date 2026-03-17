Reconocida compañía a nivel mundial despedirá 80 mil empleados: esta es la dura razón

Meta Platforms Inc., la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, se encuentra en el centro de una nueva tormenta laboral. Según informes surgidos esta semana de marzo de 2026, la compañía liderada por Mark Zuckerberg estaría planificando una de las mayores rondas de despidos en la historia de la industria tecnológica, con un recorte proyectado del 20% de su fuerza laboral global.

La medida, que podría afectar a unos 16,000 empleados de una plantilla que cerró 2025 con casi 79,000 trabajadores, responde a un cambio radical en la estrategia financiera de la empresa. Tras el ambicioso pero costoso enfoque en el metaverso, Zuckerberg ha redirigido todos los recursos hacia la Inteligencia Artificial (IA).

Fuentes cercanas a la cúpula directiva indican que estos recortes no buscan solo una "limpieza" operativa, sino liberar capital para financiar una inversión masiva de 600,000 millones de dólares en infraestructura de IA y centros de datos proyectada hasta 2028.

En palabras del propio Zuckerberg durante una reciente reunión interna, la tecnología actual permite que "proyectos que antes requerían grandes equipos ahora sean completados por una sola persona altamente talentosa".

Otras razones del duro recorte en esta compañía

Este no es el primer ajuste severo de la compañía. Tras el recordado "Año de la Eficiencia" en 2023, donde se eliminaron más de 21,000 puestos, Meta parece haber adoptado un modelo de gestión mucho más magro. Sin embargo, este nuevo recorte del 20% destaca por su magnitud y por las áreas afectadas:

Reality Labs: La división encargada del hardware y el metaverso continuaría sufriendo recortes mientras el enfoque se desplaza hacia los dispositivos vestibles potenciados por IA.

Mandos medios: La empresa busca eliminar capas burocráticas para agilizar la toma de decisiones.

Equipos de investigación general: Se priorizarán los nuevos laboratorios de superinteligencia (como el desarrollo del modelo Avocado) sobre la investigación académica abierta.

A pesar de la incertidumbre laboral, los mercados han reaccionado positivamente. Las acciones de Meta registraron un incremento cercano al 3% tras filtrarse los planes de recorte, ya que los inversores ven con buenos ojos la disciplina de costos frente a los altísimos gastos de capital que exige la carrera por la IA.