Mi Casa Ya: más de 40.500 hogares tendrán que aumentar sus créditos para no perder sus viviendas

La suspensión de los subsidios de Mi Casa Ya es muy grave, son 40.500 familias que están afectadas con la decisión del gobierno, pues se les va a incrementar la cuota del crédito al no contar con el subsidio de vivienda:

Esta es la advertencia que hizo el presidente de Camacol, puesto que el programa de Mi Casa Ya otorga dos subsidios, uno a la cuota inicial y otro otro que reduce la cuota del crédito, este beneficio es el que ya no tendrán los hogares.

El gremio estima que se necesitan $128.000 millones para cubrir la tasa de interés en créditos de vivienda para estratos 2 y 3.

La delicada advertencia de Camacol por el fin de Mi casa Ya

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) lanzó una alerta sobre la falta de recursos para subsidios de vivienda en Colombia. Según el gremio, cerca de 40.500 familias, principalmente de estratos 2 y 3, se quedarán sin la cobertura a la tasa de interés en sus créditos de vivienda durante los años 2024 y 2025.

El presidente de Camacol señaló que se requieren aproximadamente $128.000 millones para cubrir estas tasas en los próximos dos años.

Esta situación afectará directamente a miles de hogares que contaban con este beneficio para adquirir su vivienda.

¿Cuáles eran los subsidios que entregaba Mi Casa Ya?

El programa Mi Casa Ya, otorgaba dos tipos de subsidios, uno para la cuota inicial y otro para reducir la cuota del crédito. La pérdida de este segundo beneficio podría resultar en un aumento significativo de las cuotas mensuales para los beneficiarios.

Camacol estima que el incremento en las cuotas podría ser de hasta un 30%. Por ejemplo, una familia que actualmente paga una cuota de $484.000 con la cobertura, podría ver aumentada su obligación a $634.000 sin este beneficio.

El gremio también advierte que esta situación podría llevar a que cerca de 20.000 hogares desistan de comprar vivienda. Esto no solo afectaría a las familias, sino también al sector de la construcción y a la economía en general.

El drama de las familias afectadas por el fin de Mi Casa Ya

Mayra Gómez, una de las afectadas por la decisión del Gobierno, compartió su experiencia:

"Me toca solicitar un aumento del cupo por los $26 millones que me hacen falta, y pues ahora me toca reiniciar el proceso con bancos". Además, enfrenta el riesgo de que el banco no le apruebe el crédito debido a la suspensión del subsidio por parte del gobierno.

La situación se complica aún más para quienes ya han entregado una cuota inicial, ya que podrían perder ese dinero si no logran mantener el crédito. Además, las constructoras advierten que el valor de los inmuebles podría aumentar entre 10 y 12 millones de pesos, en las próximas semanas.

Ante esta problemática, miles de familias esperan que el gobierno reconsidere su decisión y encuentre una solución para mantener estos subsidios. La falta de estos recursos no solo afecta los sueños de vivienda propia de muchos colombianos, sino que también podría tener un impacto negativo en el sector de la construcción y en la economía nacional.