La ciudad de EE.UU. donde los colombianos blindan su inversión ante la crisis en Latinoamérica

Miami se consolida como un destino preferido para los colombianos que buscan proteger y diversificar su patrimonio frente a la volatilidad económica y política en América Latina.

Según el informe 2024 Profile of International Home Buyers de Miami Realtors, Colombia representó el 14 % de los compradores internacionales en South Florida durante 2024. Además, en 2025 lideró el 9,1 % de las búsquedas internacionales en Miami, destacándose como el país con mayor interés extranjero en el mercado inmobiliario de la ciudad.

El colombiano que invierte en Miami suele tener entre 35 y 60 años, con perfil empresario, ejecutivo de alto nivel o profesional independiente. En los últimos años, sin embargo, se ha observado una diversificación de perfiles: jóvenes inversionistas de entre 30 y 40 años, y familias de clase media-alta que buscan proyectos de preconstrucción, motivados por la posibilidad de generar ingresos en dólares y acceder a financiamiento internacional.

¿Por qué Miami se consolida cómo gran inversión para los colombianos?

“La inversión familiar colombiana en Miami responde a un cambio de mentalidad. Ya no se trata únicamente de obtener rentabilidad, sino de diversificar en un entorno estable y dolarizado, donde el patrimonio se protege del riesgo cambiario y político”, comenta Clemencia Gómez, experta en bienes raíces con más de 10 años de experiencia.

Además de la estabilidad política y económica, los colombianos valoran a Miami como un hub global que conecta América Latina, Norteamérica y Europa, ofreciendo infraestructura consolidada, servicios de primer nivel y oportunidades de valorización sostenida.

Entre las ventajas clave destacan la seguridad y protección patrimonial mediante estructuras legales claras, la dolarización que protege frente a la volatilidad de monedas locales, el acceso a financiamiento internacional y un entorno favorable para los negocios gracias a la llegada de empresas globales que sostienen la demanda inmobiliaria.

“La incertidumbre fiscal y las cargas impositivas en Colombia aceleran la búsqueda de refugio patrimonial en ciudades como Miami. Los inversionistas priorizan mercados con reglas claras y previsibles”, afirma Andreina Goncalves, especialista en inversiones inmobiliarias internacionales.

Zonas de más se compran más propiedades

Los colombianos buscan principalmente apartamentos de lujo en Brickell, Downtown, Edgewater y Miami Beach, así como propiedades versátiles que generen renta a corto o largo plazo. Bodegas, estancias corporativas y proyectos de preconstrucción son opciones estratégicas para combinar ingresos en dólares con valorización sostenida.

“Zonas emergentes como Wynwood y Edgewater ofrecen alta valorización, mientras que Miami Beach y Coral Gables son preferidas para uso personal o segunda residencia”, agrega Andreina Faleni, con más de 20 años en el sector. Miami supera a otras ciudades como Nueva York o Los Ángeles en términos de accesibilidad, menor carga impositiva y comunidad latina consolidada, convirtiéndose en un punto estratégico para expandir negocios y proteger capitales.

El interés por Miami seguirá creciendo en los próximos años, impulsado por proyectos de lujo y desarrollos de preconstrucción. La llegada de corporaciones globales como Amazon, JP Morgan y Citadel, junto con startups tecnológicas y las inversiones de personalidades como Jeff Bezos, Ken Griffin, Orlando Bravo y Josh Harris, refuerzan la solidez del mercado y consolidan su atractivo para los inversionistas internacionales.

“Miami seguirá siendo un puerto seguro para los colombianos que buscan proteger y multiplicar su patrimonio frente a la incertidumbre regional”, concluye Clemencia Gómez. De cara al futuro, la inversión colombiana en Miami se mantendrá fuerte durante los próximos cinco años, dado que cada vez más inversionistas buscan refugio frente a la incertidumbre fiscal y monetaria de la región. Miami seguirá consolidándose como el puerto seguro para proteger y multiplicar el patrimonio colombiano.