Resultados de la Lotería de Boyacá del 6 de diciembre de 2025: conoce el premio mayor

Consulta aquí los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 6 de diciembre de 2025. Revisa el número ganador del premio mayor y verifica si tu billete fue premiado.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 6 de diciembre de 2025: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
09:30 p. m.
La espera terminó y este sábado, 6 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería de Boyacá.

Varios jugadores aguardaron con expectativa conocer si su billete resultó premiado. Si tú jugaste, revisa bien los resultados oficiales: aquí te contamos lo esencial para que verifiques tu número.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 6 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor —según los datos oficiales disponibles hasta ahora— fue X X X X de la serie XXX.

Este billete se convirtió en el favorito de la jornada y se lleva el premio mayor correspondiente.

Además del premio mayor, la Lotería ofrece múltiples premios secundarios ("secos"), siguiendo su tradicional plan de distribución.

En sorteos recientes, el programa de premios incluía montos como $1.000 millones, $400 millones, $300 millones, $100 millones y otros premios menores hasta $10 millones.

Por lo tanto, si tu billete coincide sólo parcialmente —por número o serie—, aún podrías tener derecho a algún premio distinto al mayor.

¿Qué hacer si ganaste la Lotería de Boyacá?

Si tu billete tiene el número y la serie ganadora, te conviene conservarlo en buen estado. Para premios menores —en general hasta cifras más pequeñas— puedes acercarte a cualquier distribuidor autorizado de la Lotería de Boyacá.

Si se trata del premio mayor (o de montos significativos), deberás acercarte a las oficinas principales o puntos autorizados, con el tiquete original, tu documento de identidad y, en algunos casos, documentos adicionales como certificación bancaria, según lo que establecen las normas de cobro.

