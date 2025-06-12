CANAL RCN
Economía

Lanzan en Colombia el primer camión botellero 100% eléctrico

Con cero emisiones y una operación silenciosa, se presentó en Colombia el primer camión botellero 100% eléctrico.

Lanzan en Colombia el primer camión botellero 100% eléctrico
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
04:43 p. m.
En un país donde la calidad del aire y la congestión urbana tensionan las agendas ambientales y empresariales, llega el primer camión botellero 100% eléctrico de 10 estibas diseñado para operaciones de alta exigencia.

Se trata de un vehículo desarrollado desde fábrica totalmente eléctrico y pensado para responder a las necesidades reales de las empresas de bebidas, alimentos y logística en las principales ciudades del país.

Aunque BYD ya había introducido camiones eléctricos de carga en Colombia, este lanzamiento marca un nuevo punto de inflexión no solo está en la motorización, sino en su diseño especializado.

Así es el primer camión botellero 100% eléctrico en Colombia

Este modelo llega en versión de cama baja, una característica que mejora la estabilidad y facilita la carga y descarga, una operación crítica en zonas urbanas donde el espacio es limitado y el tiempo lo es todo.

A diferencia de otros camiones presentes en el mercado, este fue creado específicamente para la operación botellera, un nicho que exige maniobrabilidad, eficiencia energética y alta capacidad de carga.

“Este es un paso histórico para BYD y para la movilidad eléctrica en Colombia. No se trata solo de un nuevo vehículo, sino de una apuesta concreta por transformar la logística urbana”, indicó Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia.

El lanzamiento de este vehículo busca reducir emisiones, mejorar la eficiencia y ofrecer alternativas reales a un sector que tradicionalmente opera con motores diésel altamente contaminantes.

En términos técnicos, el camión presenta una autonomía de hasta 150 kilómetros por carga en condiciones urbanas, un rango diseñado a la medida de las rutas de distribución de bebidas en Bogotá, Medellín y Cali. Su capacidad útil de 11,2 toneladas demuestra que la electrificación ya no está reñida con la productividad.

Para una industria que mueve miles de toneladas al día, la posibilidad de mantener el ritmo sin depender de combustibles fósiles representa un ahorro económico y un alivio ambiental.

La tecnología del primer vehículo botellero 100% eléctrico

La tecnología incorporada refuerza ese valor agregado. El modelo integra frenado regenerativo, capaz de recuperar energía cada vez que el conductor desacelera, algo especialmente útil en recorridos con paradas frecuentes.

Además, está equipado con un sistema inteligente de gestión de baterías (BMS) que protege y optimiza el rendimiento del sistema eléctrico, y con asistentes de conducción que elevan los estándares de seguridad.

El contraste con los camiones diésel es contundente. Este vehículo no genera emisiones locales de CO₂, NOx ni material particulado, tres de los contaminantes más dañinos para la salud en centros urbanos.

Su operación silenciosa también reduce la contaminación auditiva, un beneficio que impacta tanto a las comunidades como a los trabajadores del sector. En un país donde las operaciones de carga suelen realizarse de madrugada, este detalle representa una mejora notable.

Varias compañías líderes del sector de bebidas y consumo masivo ya iniciaron pruebas del camión en las principales ciudades del país. Las primeras unidades recorrerán rutas urbanas en Bogotá, Medellín y Cali, lo que permitirá evaluar su desempeño en escenarios reales y abrir camino para una implementación a mayor escala.

