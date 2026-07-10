¿Motos tendrán que pagar peaje en el gobierno entrante? Ministra designada dio respuesta clara

Con el paso de los días, se ha conocido cómo quedará conformado el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Hasta el momento, ha designado a 11 jefes de cartera. Una de estas es Elsa Noguera, la exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora de Atlántico, quien se desempeñará como ministra de Transporte.

¿Qué buscará lograr Noguera en el Ministerio de Transporte?

En materia de movilidad, son varios los retos que tendrá que enfrentar el gobierno entrante. Algunos, por ejemplo, relacionados con la adecuación de las principales vías, las megobras que están en marcha o las medidas económicas.

Noguera conversó con El Tiempo acerca de las principales acciones que se tomarán en la cartera bajo su gestión. Aseguró que los pilares se centrarán en el fortalecimiento de la seguridad vial.

Sin duda, los motociclistas son agentes viales clave; aunque también están en medio de varios accidentes, siendo afectados y responsables. El mensaje que la ministra entrante les dejó fue: “Entiendan que la vida está de por medio y que pueden ocurrir tragedias cuando incumplen las normas”.

No es necesario ir tan lejos. A inicios de junio, el director de Tránsito y Transporte, coronel Jair Parra, reveló que los motociclistas correspondieron al 62 % de los actores viales fallecidos en 2025 y lo que iba de 2026. Es decir, cada día mueren 16 aproximadamente.

“No lo veo posible”: Noguera descarta peajes a motos

¿Cómo solucionar esta situación? Noguera fue clara en indicar que habrá tres frentes: los puntos donde ocurren los accidentes en gran medida, la puesta en marcha de herramientas tecnológicas y fomentar la cultura vial.

Ahora bien, en torno a las medidas con las motos, sostuvo que la normativa vigente es fuerte, especialmente cuando se trata de conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, consideró que se debe trabajar en la conciencia.

Cuando se habla de las motocicletas, hay un tema que causa controversia: el hecho que no paguen peaje, distinto a los automóviles. Frente a ello, esto respondió Noguera: “No lo veo posible, fue un compromiso de campaña (…) Tenemos que trabajar en la seguridad vial y cultura”.