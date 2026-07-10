CANAL RCN
Economía

¿Motos tendrán que pagar peaje en el gobierno entrante? Ministra designada dio respuesta clara

La ministra designada Elsa Noguera respondió si está contemplada la posibilidad de que las motos paguen peaje.

Foto: AFP | Ministerio de Vivienda.
Foto: AFP | Ministerio de Vivienda.

Noticias RCN

julio 10 de 2026
08:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el paso de los días, se ha conocido cómo quedará conformado el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Gobierno De la Espriella hará millonario megaproyecto en Barranquilla: ministro designado confirmó
RELACIONADO

Gobierno De la Espriella hará millonario megaproyecto en Barranquilla: ministro designado confirmó

Hasta el momento, ha designado a 11 jefes de cartera. Una de estas es Elsa Noguera, la exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora de Atlántico, quien se desempeñará como ministra de Transporte.

¿Qué buscará lograr Noguera en el Ministerio de Transporte?

En materia de movilidad, son varios los retos que tendrá que enfrentar el gobierno entrante. Algunos, por ejemplo, relacionados con la adecuación de las principales vías, las megobras que están en marcha o las medidas económicas.

Noguera conversó con El Tiempo acerca de las principales acciones que se tomarán en la cartera bajo su gestión. Aseguró que los pilares se centrarán en el fortalecimiento de la seguridad vial.

Sin duda, los motociclistas son agentes viales clave; aunque también están en medio de varios accidentes, siendo afectados y responsables. El mensaje que la ministra entrante les dejó fue: “Entiendan que la vida está de por medio y que pueden ocurrir tragedias cuando incumplen las normas”.

No es necesario ir tan lejos. A inicios de junio, el director de Tránsito y Transporte, coronel Jair Parra, reveló que los motociclistas correspondieron al 62 % de los actores viales fallecidos en 2025 y lo que iba de 2026. Es decir, cada día mueren 16 aproximadamente.

“No lo veo posible”: Noguera descarta peajes a motos

¿Cómo solucionar esta situación? Noguera fue clara en indicar que habrá tres frentes: los puntos donde ocurren los accidentes en gran medida, la puesta en marcha de herramientas tecnológicas y fomentar la cultura vial.

¿Habrá cambios de peajes con el gobierno de De la Espriella? Ministra designada habló
RELACIONADO

¿Habrá cambios de peajes con el gobierno de De la Espriella? Ministra designada habló

Ahora bien, en torno a las medidas con las motos, sostuvo que la normativa vigente es fuerte, especialmente cuando se trata de conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, consideró que se debe trabajar en la conciencia.

Cuando se habla de las motocicletas, hay un tema que causa controversia: el hecho que no paguen peaje, distinto a los automóviles. Frente a ello, esto respondió Noguera: “No lo veo posible, fue un compromiso de campaña (…) Tenemos que trabajar en la seguridad vial y cultura”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Gigante latinoamericano del fitness abre su modelo de franquicias tras alcanzar 137 sedes

Pensiones

¿Cuánto ganan de pensión las monjas y los sacerdotes? La ley puso nueva regla para comunidades religiosas

Trabajo

Pagar empleada doméstica por días en 2026: Nuevas reglas, tarifas por hora y multas si incumple

Otras Noticias

Fenómeno de El Niño

Tras recuperación por las lluvias, nivel de los embalses del centro del país es favorable de cara a El Niño

La CAR hizo un llamado a no cantar victoria ni bajar la guardia. El Niño de 2026 podría ser el más intenso desde la década de los cincuenta.

EPS

Madres se encadenaron frente a Emssanar pidiendo por la entrega de medicamentos para sus hijos

Después de varios días de protesta, obtuvieron compromisos para la entrega de medicamentos y tratamientos.

España

Devastador incendio dejó al menos 12 muertos y decenas de desaparecidos en España

Mundial de fútbol

Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión ante Marruecos: ¿Se pierde las semifinales del Mundial 2026?

Erling Haaland

Ella es la hermana de Erling Haaland: se hizo VIRAL por su increíble parecido