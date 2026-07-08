Gobierno De la Espriella hará millonario megaproyecto en Barranquilla: ministro designado confirmó

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha ido conformando el que será su gabinete desde el 7 de agosto. En las últimas horas, dio a conocer al próximo ministro de Relaciones Exteriores.

Hasta el momento, ha anunciado a Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Iván Cancino (Justicia), general (r) Jorge Eduardo Mora (Defensa), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Elsa Noguera (Transporte), Juliana Gutiérrez (Deporte) y Omar Bula (Cancillería).

¿Qué ministros ya fueron designados?

Aún faltaría por conocer el de Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, MinTIC, Cultura y Ciencia. Los ya designados han dado a conocer a qué le apuntarán en sus respectivas carteras.

Por los micrófonos de La FM pasó Amín, quien se refirió a las obras y proyectos que se buscarán con el gobierno entrante. En primer lugar, sostuvo que se debe recuperar la confianza en el sector comercial y cerrar la brecha entre las regiones.

¿En qué consistirá la megaobra?

Sostuvo que uno de los pilares será buscar que los comerciantes no sigan en la informalidad, sino que haya un ambiente óptimo para fortalecer la formalidad.

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La primera gran revelación la dio en la cadena radial. Gómez Amín sostuvo que, con el alcalde de Barranquilla, Álex Char, han ido trabajando en cerrar el circuito turístico del Malecón, Mallorquín y Puerto Mocho.

“Anuncio la construcción de Tajamar Occidental, que cierra ese circuito turístico que recibe millones de personas. Una inversión que llega aproximadamente a los $ 300 mil millones y lo vamos a hacer en asocio”, aseguró al mencionar que mezclará el turismo con el papel de los pescadores.

Esta será la primera megaobra y, de acuerdo con lo dicho por el ministro designado, será el plan piloto para futuros proyectos. La idea es replicarlo en Cundinamarca, Santa Marta, Cartagena y Bucaramanga, entre otras zonas.