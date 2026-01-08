Moneycon 2026: Así será el festival de finanzas más grande del país

Este evento, que trasciende el formato tradicional de conferencias, se posiciona como el primer festival de finanzas del país, prometiendo reunir a más de 6.500 asistentes en una experiencia inmersiva. Con una propuesta que fusiona educación y entretenimiento, el festival busca transformar la relación de los colombianos con el dinero mediante más de 170 charlas y la participación de 120 speakers de talla internacional. Si busca empezar el año tomando el control de su bolsillo, aquí le contamos todo lo que debe saber sobre esta cita imperdible en la Universidad de los Andes.

Fechas y lugar: El campus se transforma en escenario financiero

La edición 2026 de Moneycon se llevará a cabo los días 17 y 18 de enero, utilizando como sede el campus general de la Universidad de los Andes en Bogotá. A diferencia de los seminarios académicos rígidos, la organización ha diseñado una agenda que abarca desde la mañana hasta la tarde, permitiendo a los asistentes vivir una experiencia integral.

El objetivo central es romper los modelos tradicionales de enseñanza. Según los organizadores, Moneycon busca generar un impacto real y duradero, combinando aprendizaje práctico con momentos de diversión para que los asistentes desarrollen una relación más consciente y empoderada con sus recursos.

Speakers de lujo y expertos del sector

Uno de los puntos fuertes para el posicionamiento del evento es su robusta lista de invitados. Moneycon 2026 reunirá a líderes de opinión, empresarios y creadores de contenido digital. Entre los nombres más destacados figuran empresarios como Andrés Bilbao, junto a expertos en finanzas personales como Laura Tobón, Juan Pablo Zuluaga (Mis Propias Finanzas), Felipe Zuluaga y Sebastián Toro.

Además, este año se suma una importante alianza con Rockstart y Niilo para potenciar una agenda dedicada al emprendimiento, contando con fundadores destacados del ecosistema nacional. También se espera el lanzamiento del libro "Finanzas para niños" de Carolina Pineda, cofundadora de Mis Propias Finanzas.

Agenda académica: IA, Criptomonedas y Bienes Raíces

La oferta educativa se dividirá en más de 20 escenarios simultáneos, abordando tres líneas temáticas cruciales para el 2026:

Finanzas Personales : Charlas prácticas como "Cómo ganar el juego del crédito", "Cómo evitar un divorcio financiero" y estrategias para enseñar sobre dinero a los hijos.

: Charlas prácticas como "Cómo ganar el juego del crédito", "Cómo evitar un divorcio financiero" y estrategias para enseñar sobre dinero a los hijos. Inversiones : Se explorarán tendencias actuales con talleres sobre cómo invertir en la bolsa sin ser experto, indicadores para bienes raíces y la compra de criptomonedas en 2026.

: Se explorarán tendencias actuales con talleres sobre cómo invertir en la bolsa sin ser experto, indicadores para bienes raíces y la compra de criptomonedas en 2026. Productividad e Inteligencia Artificial: Un enfoque novedoso será el uso de la IA para mejorar las finanzas y el valor profesional, además de la creación de marca personal.

Se hará especial énfasis en cómo la tecnología está transformando la toma de decisiones financieras y cómo invertir en momentos de incertidumbre y volatilidad.

Entretenimiento y valor de la boletería

Fiel a su concepto de "festival", el evento no se limitará a las aulas. Se ha confirmado la participación de un artista sorpresa para el cierre musical, manteniendo la tradición de años anteriores donde se presentaron agrupaciones como Sistema Solar y Superlitio. Asimismo, habrá zonas de networking, espacios gastronómicos tipo food courts y puntos interactivos de marcas aliadas como Bancolombia, BlackRock y Nequi.

Para los interesados en asistir, el valor de la entrada se ha fijado en $350.000 COP (más servicio de boletería). Esta inversión promete acceso a todas las conferencias, zonas de experiencia y la oportunidad de conectar con el ecosistema financiero más grande de Colombia.