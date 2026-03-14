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Resultado del Super Astro Luna: este es el número y signo ganador hoy sábado 14 de marzo de 2026

¡Usted pudo haber ganado en el sorteo del Super Astro Luna de este 14 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
09:10 p. m.
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Cada noche, el Super Astro Luna reúne la atención de miles de jugadores en Colombia que esperan conocer la combinación ganadora del día.

Este 14 de marzo de 2026, el sorteo volvió a realizarse en su horario habitual, dejando una nueva cifra registrada dentro de los resultados de este popular juego de azar.

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A diferencia de otras modalidades de chance, el Super Astro Luna tiene una característica que lo hace particular: el resultado se compone de cuatro números y un signo zodiacal. Esa combinación es la que determina el premio principal para quienes logran acertar exactamente ambos elementos.

Para muchos jugadores, consultar el resultado nocturno se ha convertido en parte de la rutina diaria. Además, después de realizar la apuesta, llega el momento de verificar si el número elegido coincidió con el del sorteo.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de marzo de 2026

En la noche de este 14 de marzo de 2026, exactamente a las 10:42, se anunció la siguiente combinación ganadora:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna es un tipo de chance en el que los participantes deben seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y uno o los doce signos del zodiaco.

Durante el sorteo se extrae una combinación que incluye esos dos elementos y, dependiendo de los aciertos, se definen los premios.

Existen diferentes formas de ganar dentro del juego:

  • Acertando el signo y los cuatro números de izquierda a derecha, para un premio de 42.000 veces lo apostado.
  • Acertando el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha, para un premio de 1.000 veces lo apostado.
  • Acertando el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha, para un premio de 100 veces lo apostado.
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El Super Astro Luna se realiza regularmente en la noche, mientras que su versión diurna, conocida como el Super Astro Sol, se juega en horas de la tarde.

Con el resultado del 14 de marzo de 2026 ya confirmado, los jugadores pueden revisar sus apuestas para comprobar si lograron algún acierto. Mientras tanto, el siguiente sorteo volverá a ofrecer una nueva combinación y otra oportunidad para que la suerte aparezca.

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