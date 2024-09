Explican qué pasará con las motos nuevas que no cumplan con nueva normativa

Estas nuevas regulaciones se enfocan principalmente en la certificación de llantas y la incorporación de sistemas avanzados de frenado, como el ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) y el CBS (Sistema de Frenado Combinado).

Estos buscan garantizar una mayor seguridad para los motociclistas, al hacer sistemas obligatorios que mejoren el control de las motocicletas en situaciones de emergencia o condiciones medidas adversas.

¿Qué pasará con las motos que no cumplan con la normativa?

El impacto de esta normativa será significativo para el mercado, ya que muchas motocicletas que actualmente están en circulación dejarán de ser comercializadas si no cumplen con los nuevos requisitos.

Iván García, director ejecutivo de la Cámara de Motocicletas de la ANDI, explicó en Noticias RCN que las motos nuevas (ensambladas o importadas) que no cumplan con las normativas tendrán un período de transición antes de ser retiradas del mercado definitivamente.

“Hay un período de transición, normalmente son 12 meses una vez que entra en vigencia la norma. En ese tiempo, se podrán vender las motocicletas que están en inventario, pero luego de ese período se prohibirá su comercialización”, afirmó García.

Esto significa que, si una motocicleta nueva no cuenta con la certificación de llantas o no está equipada con sistemas de frenado avanzados, los concesionarios tendrán un plazo para vender esos modelos antes de que la venta sea completamente prohibida.

¿Qué sucederá con los inventarios de motos no vendidas?

García también señaló que el manejo de inventarios será clave durante este período de transición. “La industria se ha preparado desde hace dos años para estos cambios, por lo que es probable que lo que quede en los puntos de venta sea mínimo. Sin embargo, si queda algún inventario, la norma prevé unos períodos de transición para evacuar esos productos”, añadió.

La idea es que los concesionarios puedan vender las motocicletas que no cumplan con las nuevas normas de seguridad durante este tiempo, pero una vez concluido el período de gracia, será ilegal comercializar estos vehículos en Colombia. Esto incluye, por ejemplo, motos que no cumplen con la certificación de llantas (entrará en vigor en noviembre de 2024) o que no cuentan con los sistemas de frenado exigidos (a partir de 2025).

"Lo cierto es que pasado el periodo de transición ya no, ya se prohíbe la comercialización de estos productos, por ejemplo de llantas sin certificado y lo mismo va a pasar con los frenos, va a llegar el momento llega una fecha en donde ya nadie va a poder comercializar sin cumplimiento de la norma", confirmó Iván García.

El futuro de las motocicletas en Colombia

Las normativas establecidas por el Ministerio de Transporte marcan un cambio hacia una mayor seguridad vial en Colombia. Las motocicletas que ingresen al mercado a partir de 2025 deberán cumplir con las exigencias de frenos avanzados y certificación de llantas, lo que podría elevar los estándares de seguridad para los motociclistas.

El desafío principal para la industria se adaptará completamente a las nuevas exigencias y garantizará que los nuevos modelos que ingresen al mercado estén en plena conformidad con las normativas de seguridad.