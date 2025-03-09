CANAL RCN
Sicarios en moto asesinaron a un hombre dentro de su vehículo en Bogotá: ¿cómo ocurrió?

El ataque se registró en horas de la mañana de este miércoles 3 de septiembre.

septiembre 03 de 2025
01:10 p. m.
Un nuevo hecho de sicariato ocurrió en Bogotá en las primeras horas de la mañana de este miércoles.

La localidad de Puente Aranda fue el escenario de un ataque armado que dejó sin vida a un hombre de 67 años, quien fue sorprendido por delincuentes en moto mientras intentaba sacar un vehículo de un parqueadero.

Asesinaron a un hombre dentro de su vehículo en Puente Aranda, Bogotá

De acuerdo con el teniente coronel Óscar Campaña, comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda, los hechos se registraron a las 05:42 a. m., cuando la víctima fue interceptada dentro de su carro por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Se presenta un hecho lamentable donde pierde la vida un ciudadano al interior de un vehículo, el cual es abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, los cuales lo intimidan con arma de fuego y le causan diferentes lesiones perdiendo la vida.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida dentro del automotor, sin que los vecinos de la zona pudieran hacer nada para auxiliarlo, debido a la rapidez y violencia con la que actuaron los sicarios.

Casquillos quedaron en la escena del crimen en Puente Aranda

En el sitio se desplegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que ya adelantan la inspección judicial, levantamiento del cuerpo, recolección de casquillos y demás elementos materiales probatorios que permitan esclarecer el crimen.

Las autoridades confirmaron que en este momento se están adelantando labores para lograr la plena identificación de la víctima y establecer posibles móviles detrás del ataque.

Se revisan también las cámaras de seguridad cercanas, que podrían haber registrado la ruta de escape de los atacantes.

